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Ghost in the Shell SAC_2045: дата выхода и сюжет

27 января 2020, 17:31

Телесервис Netflix рассекретил дату выхода и всех персонажей нового сезона Ghost in the Shell - SAC_2045, сделанного с новой графикой.

Ghost in the Shell SAC_2045
Ghost in the Shell SAC_2045 - дата выхода / Netflix

Netflix отснял и готов показать новый сезон Ghost in the Shell - SAC_2045, в котором война с киберпреступностью переходит на новый уровень. Также создатели сериала спешат похвастаться новейшими достижениями в графике изображения.

Сериал снят по мотивам японской манги Ghost in the Shell, с Мотоко Кусанаги в главных ролях. Мотоко Кусанаги  потеряла почти что все органы своего тела еще в детстве из-за катастрофы, и получила взамен искусственное тело. В итоге она вошла в специализированный отряд полиции, который занимается "войной с машинами", которые по теории действующей вселенной иногда получают "душу", и выходят испод контроля.

Ghost in the Shell SAC_2045 - Сюжет

SAC_2045 продолжает события "Синдрома одиночки". В 2045-м мир погружается в "Устойчивую войну". Бывших членов Девятого отдела нанимают, чтобы разобраться с новой угрозой — существом, что называется себя "постчеловеком", обладающим выдающимися физическими качествами и интеллектом.

Ролик показывает уже не только Мотоко, но и других персонажей в новой обработке 3DCG.

Ghost in the Shell: SAC_2045 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Над сериалом работают Кэндзи Камияма (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) и Синдзи Арамаки (Starship Troopers: Invasion). 

Сериал выходит в апреле 2020.

Ранее раскрыли каст нового сериала Дом Дракона на НВО.

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