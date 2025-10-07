Память про звезду "За двумя зайцами": как выглядит могила Маргариты Криницыной

Вы узнаете:
Седьмого октября исполняется 93 года со дня рождения выдающейся украинской актрисы театра и кино Маргариты Криницыной. Звезда, которая запомнилась зрителям ролью дочери Прони Прокоповны в культовой комедии "За двумя зайцами", оставила глубокий след в истории украинского кинематографа. Хотя родилась артистка на территории России, всю свою жизнь и творчество она посвятила Украине.
Главред рассказывает, где похоронена актриса и как выглядит ее могила сегодня.
Биография Маргариты Криницыной
Будущая звезда родилась 7 октября 1932 года в российском поселке Новая Ляля (ныне Свердловская область), рассказывает Telegraf. После окончания ВГИКа в Москве Криницына переехала в Киев, где с 1959 года работала в театре и снималась в фильмах. Ее актерская игра отличалась искренностью, юмором и неподдельной эмоциональностью, благодаря чему она получила любовь миллионов зрителей.
Семья и личная жизнь
Во время учебы во ВГИКе Маргарита Криницына вышла замуж за однокурсника - фронтовика Евгения Оноприенко, который впоследствии стал известным сценаристом. Именно он написал сценарии к культовым лентам "В бой идут только старики", "Гори, гори, моя звездочка" и многих других фильмов, известных зрителям и сегодня.
Супруги жили в Киеве, на улице Амвросия Бучмы. Здесь они воспитали дочь Аллу, которая также выбрала творческий путь - стала режиссером и сценаристкой. Сейчас она проживает и работает в Москве.
Самые известные роли актрисы
Наибольшую известность Маргарита Криницына получила благодаря роли Гали в фильме "За двумя зайцами" (1961), который стал настоящей классикой советского кинематографа. Также она снималась в таких картинах, как "Свадьба в Малиновке", "Ключи от неба", "Случай с Полининым", "Ночь короткая", "Суета сует", "Мужской портрет" и многих других. Ее персонажи всегда были искренними, добрыми и эмоционально глубокими - такими, какой была и сама актриса.
Где похоронена Маргарита Криницина
Выдающаяся актриса ушла из жизни 10 октября 2005 года, через восемь лет после смерти мужа. Супруги похоронены вместе на Байковом кладбище в Киеве, на участке №49а.
Могилу Маргариты Криницыной показали на YouTube-канале "Винтажный блогер". Памятник выполнен в виде кинопленки, на одном из кадров которой изображена улыбающаяся актриса. Надгробия супругов оформлены в едином стиле, что символизирует их крепкую любовь и совместный творческий путь.
О персоне: Маргарита Криницына
Маргарита Криницына - украинская и советская актриса, сообщает Википедия. В 1955 году, окончив Всероссийский государственный институт кинематографии, получила распределение в Московский театр киноактера. С 1959 постоянно жила в Киеве. Еще в институте, на четвертом курсе, вышла замуж за украинского сценариста Евгения Оноприенко. Умерла 10 октября 2005 года. Похоронена на Байковом кладбище (участок № 49а).
