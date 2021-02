Появились подробности съемок сериала по игре Twisted Metal

Sony снимает сериал по Twisted Metal / Pixabay

Sony Pictures Television и PlayStation Productions разрабатывают экранизацию, основанную на играх Twisted Metal, первая из которых была выпущена в 1995 году.

Как сообщает Variety, новый сериал описывается как комедия-боевик, основанная на оригинальной версии Ретта Риза и Пола Верника , сценаристов фильмов Дэдпул и Зомбиленд.

"Twisted Metal - одна из самых любимых франшиз PlayStation, - сказал Асад Кызылбаш, глава PlayStation Productions. - Мы очень рады, что такая замечательная команда работает над воплощением этой культовой игры в жизнь для фанатов".

Сюжет игры был сосредоточен на герое, которому предлагают кисельные берега, если он доставит посылку через постапокалиптическую пустошь с безумными пиратами песчаных морей и знаменитым клоуном с легендарными машинами-монстрами.

Майкл Джонатан Смит, который написал сценарий и продюсировал Кобру Кай, продюсирует сериал. Риз и Верник заняты исполнительным продюсированием. Уилл Арнетт будет исполнительным продюсером своей продюсерской компании Electric Avenue вместе с Марком Форманом и Питером Принципато из Artists First.

В настоящее время Арнетт имеет контрак с Sony Pictures Television. Кизилбаш и Картер Свон из PlayStation Productions также будут исполнительными продюсерами, как и Хермен Хульст, глава PlayStation Studios.

Пока что неизвестно, какая платформа покажет сериал.

Напомним, HBO снимает сериал по знаменитой игре The Last of Us, и на главные роли пригласили звездных актеров из Игры престолов.