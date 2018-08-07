Процедура импичмента Трампа будет доведена до конца

Для тех, кто интересуется расследованием дела о сговоре Трампа с Путиным, но не имеет возможности следить за процессом, могу сообщить следующее:

1. Сам факт сговора между членами избирательной команды Трампа со спецслужбами России можно считать доказанным. Почти все ключевые фигуры, за исключением сына Президента, уже фактически сознались в этом. В ближайшие недели сын Трампа будет свидетельствовать перед Сенатом и нет сомнений, что он даст признательные показания. В своих твитах Дональд Трамп дал понять, что понимает неизбежность этого.

2. Защита Трапам сводиться к двум тезисам:

- Трамп ничего не знал о контактах членов своей команды, включая своего сына, с российским спецслужбами

- даже если такие контакты имели место, то это не является преступлением

Читайте такжеНет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима3. В настоящее время специальный прокурор, ведущий расследование, Роберт Мюллер, готовит вызов Трампу для допроса по факту его препятствования правосудию. Это одно из самых тяжких преступлений в США. Подобных прецедентов в Америке еще не было, и адвокаты Трампа заявляют, что Президент имеет право проигнорировать повестку Мюллера. Очевидно, если Трамп откажется давать показания, то Мюллер соберет гранд- жюри присяжных, и оно официально пригласит Трампа на допрос.

4. Практически уже нет сомнений, что несколько человек из команды Трампа готовы дать показания, что Трамп лично был в курсе контактов своих сотрудников с российскими спецслужбами. Это будет означать доказательство вины Трампа. После чего гранд-жюри присяжных признает президента виновным и передаст свой вердикт в палату представителей для возбуждения дела об импичменте. Далее многое будет зависеть от результата выборов в Конгресс США в ноябре этого года. Если большинство в обеих палатах получат демократы, то уже до конца года Трампу будет объявлен импичмент. А если республиканцы сохранят свое большинство, то Трамп еще некоторое время еще продержится у власти, но со временем все-таки часть республиканцев его сдаст и процедура импичмента будет доведена до конца.

Общий вывод: Дональд Трамп будет отстранен от власти в течении 8-10 месяцев.