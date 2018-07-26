Еще до нового года Трампу вынесут приговор и начнут импичмент

BREAKING NEWS: Итак, Трамп неожиданно отменил ранее широко анонсированную встречу с Путиным и заявил , что встреча переносится на 2019 г.

Причины резкого изменения поведения Трампа толком не поясняются. Для Путина его официальный визит в США был бы огромным прорывом и внешнеполитическим успехом. Но не сложилось. Почему?

Рискну предположить, что сам Путин, с тяжелым сердцем, был вынужден отказаться от визита в США . И причина этого заключается в том, что он всерьез считает, что Трамп, что называется, уже "на лопате" и счет его президентства пошел уже на месяцы.

Все карты двум дружкам спутал спецпрокурор Роберт Мюллер, который близок к тому , чтобы заключить сделку с бывшим личным адвокатом Трампа М. Коэном (на фото), который был, как мы бы сказали, "решалой" всех темных делишек Трампа. Если Коэн пойдет на сделку со следствием,- а я убежден что так и будет,- то Трампа уже ничто не спасет. Уже до нового года Мюллер соберет гранд-жюри присяжных, они вынесут приговор Трампу и дело будет передано в нижнюю палату Конгресса для возбуждения дела об импичменте Президента.

Кроме Коэна, который знает всю подноготную отношений Трампа и Путина, есть еще и Манафорт, бывший глава избирательного штаба Трампа , суд на которым начинается в следующую среду. Не думаю , что Манафорт будет долго упираться и в конце концов сдаст своего бывшего шефа.

Поэтому, никакой встречи между Путиным и Трампом уже не будет. Ну, разве что в Ростове. Похоже, что Трамп для Путина стал уже токсичным активом и надо уже не встречаться с ним, а дистанцироваться от него. Кроме того, после ухода Трампа России надо готовиться к жуткой волне руссофобии, которая поднимется в США и, как следствие этого, к настоящим санкциям, которые Трамп как мог до сих пор сдерживал. Этим и объясняется резкая активизация внешнеполитической активности Путина и Лаврова. Ничего хорошего все это для Украины не предвещает.

Кстати, американский обыватель еще не проснулся полностью. По опросам, лишь 51% американцев считает, что у Путина есть компромат на Трапма. Но скоро так будет считать не менее 70%.

Андрей Головачев, политический эксперт