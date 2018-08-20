Разум у украинцев не в авторитете

Александр Кочетков

аналитик, политолог

20 августа 2018, 08:34

Украинцы решают эмоциями, которыми управляет купленный олигархатом телевизор.

Потоп в Киеве
Потоп в Киеве / Фейсбук В.Бугаенко

Киев опять затопило. Парадный "Бук" на глазах публики въехал в здание. Меркель и Путин опять обсуждают Украину без Украины, хотя Порошенко по телефону что-то возражал.

Возмущаемся? А с какой, собственно, стати?! Вы можете привести хоть один серьезный резон для власти быть честной, эффективной, ответственной? Я — не могу. Работать честно — это постоянно шевелить мозгами и руками, жертвовать личными пристрастиями, постоянно взвешивать последствия каждого своего шага и слова. И получать за все это две-пять тысяч долларов в месяц.

Альтернативой нынешняя система, когда человек только заходит на заметную должность, и ему тут же сообщают, что его доля — от сотен тысяч до сотен миллионов долларов, причем, делать ничего не надо, только не трогать схемку, работающую еще со времен позднего Кучмы.

Читайте такжеЛожь, завернутая в патриотизм: кто и зачем обманывает украинцев о ситуации в КрымуТак что выберет чиновник, который пришел во власть отнюдь не для бескорыстного служения? Он ведь не боится, что общество его осудит или накажет. Потому что мы голосуем сердцем, а не головой. Доверяем телевизору, а не своим собственным глазах. Прокламациям ботов в Сети, а не коммунальным платежкам в почтовом ящике. Поэтому запросто можем избрать мэром известного спортсмена, ни дня ничем не руководившего. Или олигарха, пообещавшего завершить войну за считанные дни.

Вот на секундочку. Против нас выступила убогая, но многомиллионная страна с примитивной, но имеющей боевой опыт армией. Как можно поверить, что война с ней вдруг завершится по мановению руки президента Порошенко! Массово поверить!

Что подсказывает сердце сегодня? Что вот этот вот деятель нам симпатичен, он с нами на одной волне — говорит примерно то, что мы думаем: уничтожу олигархов, остановлю войну, подниму экономику. А разум пытается найти ответ на вопрос: как? Как кандидат намерен все это счастье обеспечить? Где его пошаговая программа, опирающаяся на просчитанные социальные и финансовые ресурсы для достижения обещаемого счастья? Насколько он вообще адекватен геополитике, вызовам времени и просто здравому смыслу?

Но разум у нас не в авторитете. Решаем эмоциями. Которыми управляет купленный олигархатом телевизор. И так больше четверти века. Но всему, даже массовому инфантилизму приходит конец. В виде армии соседней недоимперии или краха своей раскраденной экономики. Продолжим действовать в нынешнем ключе — увидим, в каком именно виде.

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