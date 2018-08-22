Кто победит: Россия или Запад?

Тема практически бесконечная, об этом написаны тысячи статей и над этим работают сотни аналитических центров по всему миру. Мы начнем с того, что постараемся конкретизировать вопрос и для этой цели сначала определим предмет противостояния и установим критерии победы.

Проще говоря: Что считалось бы победой Запада? А что - России? После этого можно приступить и к прогнозированию.

Итак, предметом противостояния России и Запада является, так называемое, постсоветское пространство, куда Россия включает территорию бывшего СССР, кроме балтийских стран. Россия относит себя к категории глобальных сверхдержав - как и США, - и по этой причине считает, что имеет естественное историческое право претендовать на экономическое, политическое, военно -стратегическое и гуманитарное лидерство на постсоветском пространстве. Такая позиция России подразумевает, что Запад не должен вмешиваться в зону интересов России и предлагать постсоветским странам экономические и военно-политические союзы. Максимально допустимый компромисс -это участие постсоветских стран в западных проектах только вместе с Россией.

Читайте такжеПутин входит в стадию нарастающего остервенения — российский политологЗапад не считает Россию глобальной сверхдержавой и не признает никаких особых прав России на постсоветском пространстве. Запад считает, что России проводит в отношении бывших стран СССР постколониальную политику и не дает этим народам присоединиться к западным интеграционным проектам (ЕС и НАТО), которые более демократичные, чем политические модели, предлагаемые Россией. Собственно, вот вкратце суть противостояния. Легко видно, что позиции сторон прямо противоположны и никакой компромисс не возможен. Конфликт может быть разрешен только победой одной из сторон. Но ЧТО считать победой?

Начнем с Запада.

На мой взгляд, победой Запада можно считать следующие исходы противостояния:

1. Демократическая революция и переход России от авторитарного режима личной власти к республике

2. Распад России в результате деградации политического режима в России

3. Поражение России в военном конфликте с блоком НАТО на территории третьих стран (Сирия, Украина, Грузия, Балтика и т.д.)

4. Экономический коллапс России в результате санкций Запада и предложенной гонки вооружений

Все эти варианты будут означать, что Россия будет более неспособна выполнять функции патронажа на постсоветском пространстве и оно естественным образом будет входить в зону влияния Запада и Китая.

После того, как Запад замочит Турцию, он возьмется за Россию

Какие варианты можно было бы считать победой России в ее противостоянии с Западом за постсоветское пространство?

1. Драматический распад ЕС. То есть фрагментация Европы на противостоящие блоки. В этом случае Россия естественным образом сохранит под своим контролем постсоветское пространство.

2. Окончательный распад евроатлантического партнерства. Другими словами, охлаждение отношений между Германией и США до уровня, когда они уже не смогут проводить единую политику в отношении России.

3. Повышение градуса противостояния между США и Китаем до уровня военных конфликтов в Юго-Восточной Азии.

4. Поражение блока НАТО против России на территории третьих стран с последующим распадом Северо-Атлантического Договора.

Каждый из вариантов носит вероятностный характер и зависит от тысяч факторов, многие из которых даже не поддаются аналитике. Тем не менее, опираясь на определенные закономерности, можно сделать предположения о вероятных исходах противостояния, что я сделаю в дальнейшем.