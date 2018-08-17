Вашингтон заподозрил Китай в подготовке военного удара по США

Китайский бомбардировщик Xian H-6

За последние несколько лет китайские военный стали чаще проводить военные учения с участием бомбардировщиков, что может свидетельствовать о подготовке к ударам по США и их союзникам.

Об этом говорится в докладе Пентагона о Вооруженных силах Китая, опубликованном на сайте ведомства.

"За последние три года она (КНР. - Прим.) расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и вероятно тренируются для нанесения ударов по США и ее союзникам", - говорится в документе.

В Минобороны США считают, что Китай якобы хочет научиться наносить удары по военным базам и американским вооруженным силам в Тихом океане, в частности, на острове Гуам.

Ранее в США возмутились продажей украинских двигателей для китайских истребителей. Так, китайская армия получила на вооружение авианосец с 12 учебно-боевыми самолетами JL-10, укомплектованных украинскими и российскими реактивными двигателями.