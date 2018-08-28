Оставь надежду еще на 5 лет: почему война на Донбассе пока не закончится

Решение конфликта на Донбассе вряд ли будет найдено следующим президентом / Reuters

Любой кандидат в президенты должен в первую очередь дать свое видение решения войны на Донбассе. Это главный вопрос для будущего президента, все остальное вторично и третично.

Рассмотрим, что предлагают нам основные кандидаты, которые уже заявили о своих амбициях:

1. Порошенко - продолжение патриотической риторики, тлеющий конфликт, который в любой момент может начать расширятся по глубине и ширине.

2. Тимошенко – то же самое, что и Порошенко, но, как обычно "наша политична сила все зробить набагато краще, ниж диюча влада".

3. Сладкая парочка "Рабинович + Медведчук" - прямые переговоры с лидерами ЛДНР и возвращение их в состав Украины в качестве автономии. Фактически конфедеративные отношения, как того требует Россия.

Читайте также"Слабость Путина". Журналист объяснил, почему россияне не уйдут с Донбасса4. Бойко - неукоснительное выполнение Минских договоренностей.

5. Гриценко, Наливайченко и все остальные "демократические" прозападные кандидаты - международное посредничество без понимания конечной цели.

6. Все кандидаты от правых националистических партий - освобождение Донбасса военным путем.

7. Ляшко - клоун, не по тем делам.

8. Кандидаты от левых партий - раскулачить олигархов и мир на Донбассе придет сам собой. "Пролетарии всех стран" и т.д.

9. Кандидаты от шоу-бизнеса пока свои предложения не озвучили. Очевидно, будет какая-нибудь достоевщина типа "Красота спасет мир".

Легко видеть, что при следующем президенте - кем бы он не был- конфликт на Донбассе не найдет своего разрешения. Значит ситуация в стране будет продолжать ухудшаться - тут и к бабке не ходи.