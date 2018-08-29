Путин легко освободит Сенцова, начхав на все юридические процедуры - при одном условии

Любое давление на Путина бесполезно, потому что в этической системе россиян президент обязан демонстрировать несгибаемость и бескомпромиссность. Компромисс в России воспринимается как слабость, как поражение. В украинской системе ценностей, кстати, тоже, поэтому мы так "богато" и живем.

Юридически Сенцов может быть освобожден только, если лично обратится к Путину с просьбой о помиловании, но Сенцов, понятное дело, на это не пойдет (см. пред. абзац). Других юридических механизмов нет.

Однако, я думаю, что Сенцов будет освобожден, начхав на все юридические процедуры - в России это делается на раз-два - и доставлен в Украину, но только при одном условии. Если главным героем-освободителем Сенцова окажется... кто?

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Если уж в Кремле принято решение, что Медведчук должен возвращаться в публичную политику, то PR- операция "Освобождение Сенцова Медведчуком" просто лежит на поверхности. Ее бы предложил даже начинающий политтехнолог, не говоря уже о тех зубрах, которые сейчас работают на кума Путина.

Умереть Сенцову в России, конечно, не позволят - как бы некоторым циничным политикам в Украине этого не хотелось. Смерть Сенцова свела бы и без того мизерные шансы Медведчука в Украине к нулю. А кое-кому, наоборот, - шансы подняла бы. Россия такие "подарки" не предоставляет.

Но как показал опыт Надежды Савченко, освобождение из российского плена при посредничестве Медведчука, далеко не гарантирует освобожденному спокойной жизни на Родине.