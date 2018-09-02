Чисто российское убийство, или Как Захарченко сам подписал себе приговор

Захарченко и Кобзон снова вместе

Гибель так называемого "главы ДНР" Александра Захарченко трудно назвать неожиданной. То, что Захарченко погибнет в результате тщательно спланированного покушения или в лучшем случае будет вывезен в Россию, наблюдатели предсказывали уже давно. И опирались они не только на ситуацию, которая сложилась на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей, но и на историю других конфликтов на постсоветском пространстве.

Связанные с криминальным миром фигуры неоднократно использовались в конфликтах в интересах Москвы, а после того, как ситуация стабилизировалась, погибали при странных обстоятельствах или превращались в изгнанников. На нашей памяти так было Читайте такжеУбийство Захарченко: почему это плохо для Украиныв Грузии или Таджикистане. Но начинать следует не из этих примеров, а с советских школьных учебников. Одним из главных героев советской мифологии был военачальник с уголовным прошлым Григорий Котовский, которому, кажется, пытался подражать Захарченко. Котовского использовали в борьбе большевиков с их политическими противниками, а затем убили и даже - неслыханный прецедент для того времени - положили в мавзолей, как Ленина. Но все это делали те же люди, которых Владимир Путин и его окружение считают своими учителями и примерами для подражания. Так что можно смело сказать, что на Лубянке ничего не изменилось даже не со времен Андропова, даже не со времен Берии, а со времен Дзержинского.

Захарченко подписал себе смертный приговор в тот самый момент, когда согласился участвовать в авантюре с российской оккупацией Донбасса.

Нужно всегда помнить, что это - не просто политическая, не просто военная авантюра. Это прежде всего откровенный грабеж, возможность завладеть чужим имуществом в условиях фактического отсутствия какого-либо правового пространства. В такой мутной ситуации сталкиваются интересы всех тех, кто может действовать в ситуации правовой неопределенности - спецслужб, чиновников, дельцов криминального мира. И тот, кто становится "главным винтиком" всего этого ужасного механизма - всегда смертник или изгнанник. Изгнанником стал Плотницкий, смертником - Захарченко. Все логично и даже символично.

Читайте такжеКобзон умер, но дело его живет!Символизм и в том, что "герой ДНР" Захарченко погиб на поминках по другому "герою ДНР", одиозному советскому певцу Иосифу Кобзону. Стоит напомнить, что исполнителем казенных советских шлягеров Кобзон был только для россиян. За пределами бывшего Советского Союза не только медиа, но и спецслужбы принимали Кобзона как одну из ведущих фигур криминального мира - именно поэтому ему в течение многих лет был запрещен въезд в США и страны Европы и даже лечиться от рака он ездил, благодаря личному вмешательству Владимира Путина.

Реальный уровень влияния Кобзона на определенные процессы до сих пор понятен только специалистам. В день его смерти один из западных коллег спросил меня, как изменится криминальный мир России после смерти певца. Я мог только ответить, что ничего реально не знаю о роли Кобзона в этом мире, не понимаю, как 80-летний артист мог сегодня влиять на движение теневых финансовых потоков, оставаться посредником между криминалитетом и властью. Однако гибель Захарченко еще раз напомнила мне, как все мы недооцениваем влияние Иосифа Кобзона и насколько мы реально не понимаем процессов, которые на самом деле происходят в России. Погибший "глава ДНР" мог быть "пешкой", которая оплакивала короля именно потому, что потеряла защиту и поддержку.

В попытках понять, кто определяет ситуацию на Донбассе, в Крыму, в России мы часто жонглируем фамилиями чиновников и генералов. Но есть еще один простой и страшный вариант: соседней страной давно уже правит обычный криминалитет. И механизмы этого управления возможно обнажаются ненадолго только в минуты заказных убийств - и снова прячутся в мутной воде, уступая место политическим декорациям.

Виталий Портников, журналист, для Радио свобода