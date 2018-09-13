Как украинцам втюхивают мебельный магазин вместо борьбы с коррупцией

Михаил Ткач

журналист

13 сентября 2018, 08:06

IKEA как показатель уменьшения коррупции - это нелепо.

Администрация президента
АП пытается выдать открытие магазина за борьбу с коррупцией / УНИАН

Администрация президента предлагает считать открытие в Киеве шведского магазина со стульями и полочками свидетельством уменьшения коррупции.

Генеральный прокурор не может найти место для отдыха в Украине, поэтому вынужден ехать "мучиться" на один из самых дорогих островов в один из самых дорогих отелей за деньги или подаренные сыну на свадьбу или от бизнеса. Живет он в доме или тестя пенсионера или "жены-стартапера". Вышки сначала были Бойко, затем Кацубы, затем Кацубу сняли с розыска. Клюевы, наверное, скоро откроют Старбакс на солнечных Читайте такжеКак Порошенко подсунул украинцам коммунизм под видом еврораябатареях в центре столицы. Председатель парламентского налогового комитета летит в Монако на форум Злочевского и фотографируется с ним (потому что не узнала симпатичного человечка в вишневом
пиджаке).

Дело Януковича - это госизмена, а не Хонка, люстры, страусы и вертолетные площадки. Ни одного депутата до сих пор не бросили в тюрьму за незаконное обогащение. Судьи, не прошедшие проверку на добродетель, назначаются именем судебной реформы и за подписью президента. Нефть и газ, месторождения распределили между новыми кошельками и продолжают делить.

Фигуранты черной кассы Партии регионов уже, наверное, десять раз успели принять участие в черных кассах других партий. Новому составу ЦИК до сих пор не могут сложить цену. Создание Антикоррупционного суда затянули до абсурда. Довгий стал еще "длинее". Фунты от власти скупают СМИ за деньги непонятного происхождения. Премьер-министр продолжает жить в квартире за миллион долларов, которую приобрела теща на пенсии. Карпаты уже скоро станут степью с лесными полосами. Контрабанда Читайте такжеПять главных ошибок Порошенкочуть приглянулась власть имущим на четвертом году, но (Продан не даст соврать) это скоро может окончиться. Но магазин, где можно приобрести белую рамку для фото или шкаф - это уменьшение коррупции.

Там, откуда разгоняют эти месседжи, прекрасно понимают, несмотря на проценты недоверия и рейтинги на уровне любимой цифры 5 (канал, элемент), что IKEA как показатель уменьшения коррупции - это нелепо. Возможно, именно поэтому такой месседж доверили господину Уколову.

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Петр Порошенко IKEA Михаил Ткач
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