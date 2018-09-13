Как украинцам втюхивают мебельный магазин вместо борьбы с коррупцией

АП пытается выдать открытие магазина за борьбу с коррупцией / УНИАН

Администрация президента предлагает считать открытие в Киеве шведского магазина со стульями и полочками свидетельством уменьшения коррупции.

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