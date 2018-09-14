МВФ не видит в правительстве Украины надежного антикризисного партнера

Владимир Гройсман / Фото: kmu.gov.ua

МВФ не рассматривает Кабмин Владимира Гройсмана как надежного антикризисного партнера.

Поэтому и далее ситуация будет стремительно ухудшаться. Даже если Кабмин и НБУ создадут более эффективную и централизованную систему регулирования финансового сектора, ужесточат контроль над бюджетной политикой, всё равно в данном бюджетном и экономическом цикле это нам не поможет. К тому же, суммарно за два последующих года Украина должна выплатить более 10 млрд. долл. США только внешних долгов в условиях роста процентных ставок на внешних рынках долгового капитала (кстати, наш Минфин вслед за повышением Нацбанком с 7 сентября учетной ставки с 17,5% до 18% годовых также повысил ставку размещения гривневых ОВГЗ с 18% до 18,5%). Но это сейчас не поможет предотвратить у нас неблагоприятный этап.

Более того, Владимир Гройсман сам провоцирует новый виток инфляции, обвал производящей экономики и дальнейший рост национального долга. Почему? Посмотрите хотя бы на размер повышения уже с 1 октября цены на газ для населения и промышленности в размере 23,5%, на чем якобы настаивает МВФ как основном условии выделения Украине очередного транша кредита в объеме 1,9 млрд. долл. США. А ведь Фонд – это типичный кредитор, для которого главное, чтобы заемщик с ним вовремя рассчитывался. Но, к сожалению, наше правительство не знает, где брать деньги на обслуживание ранее взятых кредитов. И теперь мы все в полной мере пожинаем плоды слабости и некомпетентности Кабмина как макроэкономического и финансового координатора.

И представители миссии МВФ, находящиеся сейчас в Киеве, конечно, видят, что у нас нет положительных итогов, а так называемые экономические реформы – это всего лишь яркие театральные реформы, результат которых не виден и привлекателен только среди малообразованных людей. Соответственно, явное различие между доходящей до экспертов правдой и распространяемой властью официальной информацией приводит к раздвоению мыслей.

Словом, не надо обманываться, ожидая, что госаппарат будет уничтожать самих себя и основу своего собственного благополучия. Никакие реформы, которые должны уничтожить экономические отношения, кормящие крупных чиновников, у нас принципиально невозможны. И это называется сознательным развалом экономики, так как нельзя доверять выход из кризиса тем людям, которые в него завели.