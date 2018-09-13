Украина не смогла выполнить 15 обязательств перед МВФ

Кабмин старается установить справедливую цену, уверяет министр / Фото: investigator.org.ua

Украина до сих пор не может выполнять 15 обязательств перед Международным валютным фондом - включая цены на газ для населения.

"Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодня существует примерно пятнадцять таких невыполненных обязательств, которые называют "маяками", и миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными на существующем этапе для достижения макрофинансовой стабильности", - заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 13 сентября.

Рева отметил, что вопрос регуляции цены на газ для населения обсуждается с далекого 2008 года.

"Если говорить о цене на газ, то этот "маяк" тянется с 2008 года, именно тогда впервые в меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего - десять миллиардов долларов, но этот "маяк" тогда выполнен не был", - сказал он.

Министр отметил, что Кабмин ведет переговоры для людей, чтобы установить максимально справедливую цену на газ.

"Правительство делает все для того, чтобы это повышение было минимальным, учитывая ситуацию с доходами населения, и возможности бюджета компенсировать рост цены на газ для граждан, которые нуждаются в государственной поддержке, и некоторые другие параметры", - заявил он.

Подробнее о всех нюансах и особенностях повышения цен на газ читайте в материале ""Максимальное повышение от Гройсмана": СМИ выяснили подробности договоренностей с МВФ по ценам на газ".