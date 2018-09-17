Как нам пытаются впихнуть российские скрепы на украинский манер

Появились плакаты Петра Порошенко, развивающие исходные лозунги насчет "армії, мови, віри". Ну российские же скрепы в чистом виде, только на украинский манер! Если это и есть Европа, которой нас завлекает ПАП, то Европа средневековая, и лично я туда не хочу.

Но причина для моего материала в другом. Из чего состоит кампания большинства заметных кандидатов, за редким исключением? Из чисто иррациональных посылов к некому коллективному бессознательному украинцев, что-то вроде того, что быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным. Армия защищает, солнце светит, президент правит… И все это должно быть неизменным на века, потому что мы — Украина.

Это рассчитано не на разум. И даже не на эмоции. Это, наверное, какие-то стадные инстинкты должно цеплять. А конкретика где? Что действительно волнует украинцев? Волнуют безопасность, достаток, перспектива. Точнее, их катастрофическое отсутствие. Читайте такжеСоюз двух негодяев может обеспечить триумф Путина на выборах в УкраинеЖить стало страшно, цены на товары и услуги растут быстрее заработков, власть не способна объяснить, когда и за счет чего станет жить лучше. Армии, чтобы защищать, необходимы современное вооружение и достойное обеспечение. Будут деньги — нам без шумихи продадут все, кроме, разве что атомной бомбы. Нищая армия не сможет защитить даже себя. Нищий заговорит на любой мове, лишь бы получить кусок хлеба, помогающий выжить. Душа нищего, конечно, бессмертна, как у любой божьей твари, но ее голос, взывающий к справедливости, заглушается бурчанием голодного желудка.

Я к тому, что сегодня нашему обществу как никогда необходимы внятные, рациональные программы построения эффективной, экономически состоятельной страны, когда в достижение общего благосостояния будет добровольно вовлечен созидательный потенциал каждого. Зачем цинично заявленная президентом Порошенко на форуме YES "Украина как история успеха", если она ставит нас на порог дефолта, о чем с присущим ему оптимизмом неадеквата заявил Владимир Гройсман?

Что делаем, как, когда, на какие ресурсы опираемся, какие контрольные точки выхода из провальной ситуации намечаем — вот о чем должно рассуждать в нашей ситуации Читайте такжеПеренос президентских выборов: в чем состоит план Порошенкообщество, имеющее моральное право на будущее! Во всяком случае, только об этом должны говорить лидеры общественного мнения. Сроки, исполнители, гарантии — об этом в первую очередь! Просвещение общества — это, если угодно, социальная миссия умных! А они сладострастно обсасывают, кто в каком нелепом наряде куда вышел, с какой интонацией произнес очередную банальность. Или обкладывают друг друга и политических лидеров, которым, как ни крути, будет доверена судьба Украины на ближайший период, разнообразными отборными гадостями, радуясь до самозабвения, если гадость подхватывает жвачное Интернет-стадо.

Ребятки, в опасности наш общий дом, никто никуда не спрячется. Если Украина, не дай бог, рухнет, накроет всех. И ни спионеренные у недоимперии скрепы, ни слабоумная отмазка "А я не знала о преступлениях власти" не помогут. И вообще, любые скрепы могут удерживать вместе только нечто прочное, а не вязкую субстанцию с характерным запахом.