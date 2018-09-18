Властям на руку эмиграция самых активных и думающих

За шесть месяцев 2018 г. украинцы подали 7,2 тыс заявлений на получение "карты поляка" / Zaxid.net

Сегодня увидел очередную грустную новость: более 100 тысяч украинцев получили "карту поляка". Национальный банк Польши справедливо считает трудовую миграцию из Украины ключевым фактором высоких темпов экономического роста в своей стране.

Никто не знает точно, сколько украинцев работает за рубежом, повышая благосостояние других народов. Говорят, от двух до шести миллионов. Наша власть как черт от ладана убегает от проведения переписей населения – видимо, реальная картина оттока людей просто ужасна.

Центр экономической стратегии Украины утверждает, что наша страна уже входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире.

В Украине сегодня – колоссальный недостаток кадров в техническом и инженерном сегментах. Люди труда массово бегут из страны, не зная, как и где заработать, чтобы хотя бы оплачивать растущие с космической скоростью коммунальные услуги, не говоря уже о базовых человеческих потребностях.

Читайте такжеКлимкин назвал шокирующее число выезжающих из страны украинцевПроблема массовой миграции – всегда и везде проблема стратегического значения. Мировой опыт говорит о том, что она может быть решена только комплексом мер на государственном уровне: обязательное повышение социальных стандартов, условий труда, благоприятный инвестиционный климат, соответствующая фискальная политика.

Но нашу власть спрашивать о том, как не превратить Украину в человеческую пустыню, бессмысленно. Власть как страус прячет голову в песок. И на то у нее есть причины. Только в прошлом году объем денежных переводов работающих за рубежом украинцев на родину составил 10 % от ВВП страны. Без них экономические показатели работы нынешней власти были бы гораздо худшими. И, во-вторых, правительству на руку эмиграция самых активных, думающих людей, самим фактом отъезда голосующих против антинародной власти.

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На что же надеяться украинцам, остающимся на родине? Единственное, что предлагает им власть – повышение минимальных зарплат до 4 170 гривен. Это примерно 150 долларов в месяц или 1 800 долларов в год. Теперь со следующего года у нас будет минимальная зарплата на уровне Пакистана (1 707 долл.) и Республики Конго (1 855 долл.). Воистину "эпохальное" достижение! В Польше, для сравнения, минимальная годовая зарплата составляет 6 667 долларов.

Как ни крути, а при этой власти людям труда надеяться не на что. Власть нужно менять. И чем раньше, тем лучше