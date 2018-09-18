Что на самом деле мешает Украине вступить в НАТО

Vинистр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон/ British Embassy in Kyiv

Я просто убежден, что большинство украинских чиновников, когда слышат от иностранных экспертов и советников о том, что военная реформа и вступление в НАТО прежде всего касаются ценностей, считают, что их обманывают.

А ценности, такие как уважение к человеку и солдату, это вовсе не абстрактная вещь.

И министр обороны Великобритании господин Гэвин Уильямсон продемонстрировал это, почтив павших героев Украины у народного мемориала Михайловского монастыря.

И приклонить колено - это лишь свойственна британцам элегантность. Гораздо важнее, что глава оборонного ведомства ядерной державы захотел найти в своем напряженном графике время для этой простой, но важной церемонии.

А министр обороны Украины - нет.

Читайте такжеГлавное вступить в НАТО, и всё будет в шоколадеКак и другие высокопоставленные этого и других министерств.

И вы вспомните за четыре года войны хоть один эпизод склонившихся на коленях перед погибшими героями президента, премь

ер-министра, министра обороны, начальника генштаба? ...

Президента на коленях видели. Правда в Польше и не перед нашими героями. А на похоронах украинских солдат верховный главнокомандующий, похоже, предпочитает не появляться.

Понятно, что никто из украинцев не идет под пули ради благодарности нашей верхушки. Но в нашей верхушке должно быть понимание, что солдаты погибают, выполняя до конца их приказы. И хотя бы это должно заслуживать уважения.

Но наши горе-полководцы хотят парадов, побед и праздничных реляций. Ассоциироваться и солидаризироваться с жертвами и потерями войны они не хотят.

Поэтому и нет у нас ни достаточной обороноспособности, ни союзников, ни членства в НАТО.

Ценности не позволяют.