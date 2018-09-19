Как Россия заложила бомбу в погибший договор о дружбе

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 сентября 2018, 13:18

Хотя последний гвоздь в гроб "большого" договора вбил Порошенко, сомнительная честь заколачивания самого большого "белокаменного" гвоздя все же принадлежит Путину.

украинцы, россияне, Украина, Россия
Россия наплевала на договор о дружбе с Украиной / joinfo.ua

Президент Украины Петр Порошенко приостановил действие так называемого большого Договора между Украиной и Россией, подписав соответствующий указ. Еще одна важная составляющая российско-украинских отношений постсоветского периода уходит в прошлое. Если спустя годы отношения между соседними странами нормализуются, то их руководителям придется думать о новом соглашении. И остается только надеяться, что работать над ним будут иначе, чем над погибшим "большим" договором.

О том, каким был процесс подготовки этого документа, сегодня мало кто помнит. Между тем его подписание должно было стать одним из главных событий президентства Леонида Кучмы, избранного под лозунгами "восстановления исторических связей с Россией" и прочих откровенно популистских обещаний середины 1990-х годов. Кучме после избрания было необходимо продемонстрировать, как замечательно развиваются отношения с Россией. Ему нужен был этот договор. И ему нужен был официальный визит Читайте также"Дружба" с Россией: как Порошенко и Ко разводят украинцевроссийского президента в Киев. Между тем Кучму избрали президентом Украины в 1994 году, а Ельцин приехал только в 1997-м. Что же происходило все эти три года? А происходил беспардонный шантаж украинской стороны российскими участниками переговоров о заключении "большого" договора.

Ельцин прекрасно знал, сколь сильно Кучма заинтересован в его визите. И Москва увязала заключение "большого" договора с подписанием соглашения о статусе Черноморского флота России в Севастополе. Без этого соглашения Ельцин не хотел ни в Киев ехать, ни договор подписывать. Более того, на определенном этапе переговоров российская сторона даже отказалась вносить в документ пункт о взаимном признании территориальной целостности, хотя он и содержался в соглашении между РСФСР и УССР, подписанном Ельциным и Леонидом Кравчуком еще до распада СССР. Украинской делегации стало ясно, что без соглашения по флоту никакого "большого" договора не будет, по крайней мере, не будет документа с конкретным содержанием. А тут еще не только россияне давили, тут еще и из администрации Кучмы настаивали: первый срок полномочий президента подходил к концу, а Леониду Даниловичу так и не удалось принять Бориса Николаевича в Киеве.

В конце концов решили, что флот стоит мессы, тем более что удалось добиться от россиян согласия с тем, что флот разместится в Севастополе не навечно (а именно таким было первоначальное желание Ельцина). Зато в обмен Ельцин соглашался и с территориальной целостностью Украины, и с подписанием "большого" договора, и в Киев приехать.

Только спустя два десятилетия стало ясно, какую бомбу заложила эта ельцинская комбинация под будущее Украины. Именно те возможности, которые получил Черноморский флот России в результате подписания соглашения о пребывании в Севастополе, позволили Кремлю превратить свою военную базу и ее контингент в центр аннексии Крыма. А через признание территориальной целостности Украины, через "большой" договор Москва хладнокровно переступила, даже и не заметив, что нарушает статью документа, подписанного президентом России и ратифицированного Федеральным собранием, то есть имеющего приоритет над внутренним законодательством.

Читайте такжеПочему Порошенко решил разорвать "дружбу" с РоссиейИначе и быть не могло. Документы, которые появляются не в результате взаимопонимания и согласования позиций, даже не в результате компромисса, а как детище шантажа и конъюнктуры, не могут никого защитить и никого примирить, не способны остановить агрессию и насилие и, в конечном счете, не имеют никакого отношения к своему названию, потому что никакой реальной дружбы, сотрудничества и партнерства у России с Украиной с 1999 года уж точно не было, а было только лишь упорное желание подчинить с одной стороны и желание отбиться (или подчиниться, когда к власти приходили сторонники Кремля) с другой. Рано или поздно кто-то должен был сказать, что ничего этого нет и в помине.

И хотя, конечно, с формальной точки зрения последний гвоздь в гроб "большого" договора вбил Петр Порошенко, сомнительная честь заколачивания самого большого, самого увесистого, этакого "белокаменного" гвоздя все же принадлежит человеку, который принял в 2014 году решение этот договор растоптать, – Владимиру Путину.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Виталий Портников Петр Порошенко Договор о дружбе с Россией
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:41
"Срамота безголосая!": Ольга Бузова попала под град критики из-за исполнения песни под фонограмму
13:33
"Головная боль, давление и проблемы с работой": какой будет погода до конца недели и чем она грозит украинцам Видео
13:20
Журналист раскрыл интерес США по России Видео
13:18
Как Россия заложила бомбу в погибший договор о дружбе мнение
13:14
Судья Винницкого горсуда пожаловался на угрозы человека Порошенко
12:52
Группа The Hardkiss выпустила новый "космический" альбом "Залізна ластівка" Видео
12:33
Россиянина, обвиненного в торговле наркотиками, торжественно выпустили из СИЗО в Николаеве
12:23
"Нафтогаз" потратит гигантские суммы на поиск новых топ-менеджеров
12:19
"К чертовой матери отдать России". Журналист считает, что Украина не нужна партнерам с Запада в ЕС Видео
12:18
"Офигенно длинные": Оля Полякова покрасовалась стройными ногами в мини-платье
11:47
Обзавелся щетиной и стал модником: Евгений Петросян молодится ради любовницы Фото
11:42
Армагеддон близко. Сеть "разрывает" от сообщений по поводу конца света 19 сентября из-за Нибиру Видео
11:37
Путин способен на все: отравившаяся в Солсбери россиянка обвинила Россию в покушении
11:33
Аналитик спрогнозировал скачок цен на бензин в Украине Видео
11:23
Что стоит за новыми попытками России спихнуть вину за крушение МН17 на Украину мнение
11:15
В Киеве девочка-подросток выпрыгнула из 11-го этажа дома Фото
11:10
Ксения Собчак снова станет мамой
11:01
Впервые в Украине открыта охота на марлина новости компании
10:50
Народный синоптик спрогнозировал заморозки в Украине Видео
10:48
Указ Порошенко о разрыве дружбы с Россией вступил в силу
10:37
"Пенис - как гриб из "Марио"": Порнозвезда Сторми Дэниэлс откровенно рассказала о сексе с Трампом Видео
10:36
Девушка дня Instagram: развратная блондинка с четвертым размером груди Натали Говро Фото
10:27
Крушение российского Ил-20 в Сирии: опубликован список погибших
10:25
Триллионы литров дождя. В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Фото Видео
10:00
"Скоро лопнешь от силикона". Ани Лорак похвасталась грудью в бархатном наряде Видео
09:51
Украина против "мученика" Бузины: мусор не запрещают, а выбрасывают мнение
09:45
В Средиземное море вернулась ударная группа ВМС США с авианосцем Harry Truman
09:36
Астрологи рассказали, как покорить и соблазнить мужчину по знаку Зодиака
09:35
Боинг МН-17. В Украине не было никакой ракеты для "Бука" из "доказательств" России - генерал
09:30
Перерезание лент, каравай. СМИ узнали, во сколько обошлось открытие остановок на Харьковщине
09:12
Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах, смс и открытках Фото
08:46
Крушение российского Ил-20 в Сирии: стало известно о гневном звонке Путина Нетаньяху
08:31
"Эра без войны": КНДР и Южная Корея подписали совместное заявление
08:25
Денег нет, но вы держитесь: чего украинцам ждать от госбюджета на 2019 год мнение
08:14
Михайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
07:48
Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция Трампа
07:33
Народ уйдет в "наливайки": эксперт предупредил об опасности повышения цен на алкоголь
07:30
Михайлово чудо: что нельзя делать в этот день
07:21
СМИ узнали о возможном ответе Москвы на крушение Ил-20
07:13
Украина получила шанс повозить Россию мордой об асфальт мнение
06:42
Путин загнал себя в ловушку мнение
06:19
"Почему у нее всегда рот открыт?": Ксению Собчак разнесли из-за нового фото
06:02
"Доза наркоза из останкинской иглы": эксперт объяснил новые обвинения РФ Украины по МН-17
05:35
Ученые рассказали, какая связь между сексом и "вечной" молодостью
05:11
Воскрес ради пати. В Польше выпивоха очнулся в морге и уехал на вечеринку
04:43
Новый обвал биткоина: эксперт объяснил нестабильность на рынке криптовалют
04:41
Названо имя первого космического туриста
04:14
"Накормите Полю!": Гагарина вызвала неоднозначную реакцию фото в платье с высоким разрезом
03:01
"В кровавой тине": политолог рассказал о личном поражении Путина
02:40
На Черниговщине мужчина задушил младенца и закопал Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять