Порошенко вручил судьбу Украины куму Путина

Порошенко делегировал судьбу Украины Медведчуку

Может ли Владимир Путин остановить войну России против Украины для того, чтобы его кум стал, например, спикером, а его партия получила больше депутатов в украинском парламенте, а следовательно получила возможность определять курс страны?

Конечно, может.

Путин начал войну в ответ на победу Майдана, потерю пророссийской власти в Украине, курс на евроинтеграцию.

Путин напал, чтобы остановить евроинтеграцию нашей страны, потому что политических рычагов у него на тот момент просто не осталось. А как только ситуация в Украине Читайте такжеМедведчук раскрыл позицию Путина по Донбассуначнет возвращаться к пророссийскому вектору, дальнейшая эскалация конфликта не будет иметь смысла.

За что тогда погибли тысячи украинских воинов? За то, чтобы с помощью войны и переговоров с Кремлем в парламент зашли "партии мира" и адепты "федерализации"?Если план в этом, то страна уверенно движется в сторону реализации этого плана. В первую очередь, благодаря действиям власти и бездействия правоохранительных органов.

Пока армия воевала на фронте, в тылу закрывали или даже не открывали дела против пророссийских политиков, этих политиков принимали в Администрации президента.

Мог ли президент Петр Порошенко исключить Виктора Медведчука из переговорного процесса, помешав дальнейшей легализации кума Путина в информационном пространстве и на политическом поле?

Понимал ли Порошенко, что Медведчук мог выполнять роль переговорщика с целью наращивания политического веса и последующей ее конвертации на выборах?

Читайте такжеПощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растутУкраинская власть делегировала на переговоры с Путиным его кума. Украинская власть фактически доверила судьбу украинских пленных Медведчуку.

Понимает ли президент, на чьей стороне Медведчук во время переговоров с Путиным?

Понимает ли президент, что Путин может освобождать наших пленных тогда, когда ему это будет выгодно и по его сценарию?

И при таком сценарии власти продолжают делегировать того, кого выбрал Путин, то есть действовать по плану Путина.

"Верной дорогой идете товарищи".