Что изменится в "мертвом" минском процессе от замены переговорщиков

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

11 октября 2018, 09:31

Если вести переговоры в Минске назначат кого-то, кто априори не воспринимается Россией, это будет еще одним признанием того, что Порошенко и сам не верит в Минские соглашения.

Переговоры в Минске
В минской переговорной группе грядет замена переговорщиков / censor.net.ua

Сейчас называют разные фамилии тех, кто может заменить Леонида Кучму в минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, и одна фамилия хуже другой. В том числе поговаривают, что Кучму может заменить другой бывший президент Украины Виктор Ющенко. Однако совершенно очевидно, что россиянам будет сложно говорить с кем-то, кто имеет репутацию проукраинского политика.

Однако дело вообще не в этом. Главное, что минская группа – мертва, а весь этот процесс не дает абсолютно никаких результатов, кто бы ни был в составе переговорной группы…

А, если назначат вести переговоры кого-то, кто априори не воспринимается Россией, то это будет еще одним признанием со стороны президента Украины Петра Порошенко того, что он сам не верит в то, что пропагандирует, то есть – в Минские соглашения.

Читайте такжеЕсли "Минск" умрет, Украине придется придавать его "трупу" товарный видОтразится ли замена переговорщиков на тональности и результативности переговоров? Прежде всего, не нужно это связывать с персоналиями. С персоналиями могут быть связаны какие-то тактические шаги и ошибки. А в стратегическом плане все понятно: ничего не изменится в ближайшее время. Договоренности невозможны. Они не могут быть достигнуты на уровне глав государств, а, значит, и на уровне переговорных групп будет продолжаться та же самая волокита, которая тянется уже годами.

Пока что информация об участии Ющенко в переговорах в Минске официально не подтверждена, и нет смысла гадать о том, какова вероятность того, что это правда.

При этом называются и другие преемники Кучмы, тоже – на уровне слухов. Среди них звучат фамилии, которые я не воспринимаю категорически. Например, ходят слухи, что в минских переговорах может принимать участие Руслан Демченко. На мой взгляд, это будет просто позор. Такое назначение совершенно неприемлемо: россияне благодарят этого человека за его роль в подготовке Минских договоренностей, а это вызывает сомнения в его патриотизме, профессионализме и порядочности.

Но в целом, подчеркиваю, смена персоналий не имеет значения. Успех переговоров, в первую очередь, зависит от глав государств. Пока что Украина с Россией договориться не могут и не хотят. Потому на самом деле, не имеет никакого значения, что будут делать переговорщики в Минске.

Минск – это имитация переговоров, где каждый исповедует свои интересы и совершенно не надеется на достижение какого-то результата.

В такой ситуации речь идет даже не о необходимости замены формата – нужно говорить о достижении новых договоренностей, которые будут выполняться, или о принуждении России к выполнению тех соглашений, что уже есть.

Читайте такжеМаксимум, чего добьется Ющенко в Минске – боевики "ДНР" и "ЛНР" признают Голодомор геноцидомНасколько допустимы и приемлемы переговоры между Порошенко и Путиным напрямую? Если в рамках каких-то переговорных групп будет достигнуто понимание того, что договоренности на уровне глав государств возможны, то, конечно же, глава государства должен идти на эти переговоры, потому что он отвечает за страну, является верховным главнокомандующим и обязан думать о сохранении войска, сохранении мира и возвращении территорий. Потому, безусловно, он должен говорить и с врагом тоже.

Однако эти переговоры на уровне Порошенко и Путина должны быть понятны обществу, они должны быть с понятной повесткой дня, а договоренности не должны достигаться за счет национальных интересов Украины.

Вести переговоры с врагом Украина обязана. А это значит, что их вести обязано и любое должностное лицо, которое имеет соответствующие полномочия. И президент такими полномочиями наделен. Мы обязаны говорить с врагом о судьбе заложников, гуманитарных вопросах, судьбах людей на оккупированных территориях и так далее. Ничего странного в этом нет, и никакой "зрады" в этом тоже нет.

Другое дело, что способ ведения переговоров Порошенко крайне непрозрачный. Порошенко уже в принципе не вызывает доверия у украинского общества, потому – что бы он ни делал, его будут критиковать.    

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"

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