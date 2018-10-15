Медведчук - лишь отвлекающий маневр: что Путин задумал на выборах в Украине

Илья Пономарев

Депутат Государственной думы Российской Федерации 2007-2016 гг.

15 октября 2018, 06:57

Кремлю нужны в парламенте не пророссийские кандидаты, а коррумпированные и недееспособные.

Урна выборы
На выборах в Украине у Кремля есть две цели

В Украине приближаются  парламентские и президентские выборы и Кремль не будет на них играть роль пассивного наблюдателя. 

Во-первых, Россия будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный выбор" будет якобы означать военную эскалацию.

Сразу оговорюсь, я не верю, что Путин на нее реально пойдет.  С технической точки зрения такая возможность есть, но с политической подобный аллармизм маловероятен. В Кремле понимают, что это приведет к колоссальным политическим издержкам, людским потерям, а главное совершенно ничего не может ему дать с точки зрения финального результата. Так что при технической возможности я в сценарий широкомасштабной войны, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут все выборы, не верю совершенно.

Читайте такжеУ Путина есть два варианта остаться у властиВо-вторых, через свою агентуру влияния Россия, конечно, приложит все усилия для того, чтобы на первых ролях в Украине не оказывались бы люди, которые способны провести эффективны и позитивные для украинцев экономические и социальные реформы. 

Кремль не рассчитывает, что можно избрать пророссийского президента или создать пророссийское большинство в Верховной Раде. Демонстративная поддержка людей типа Медведчука является банальным отвлекающим маневром. 

Основной интерес России - чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию.

Читайте такжеКремль определился с кандидатом на выборах в УкраинеГлавная задача Кремля - в краткосрочном режиме показывать россиянам, что революция не может привести к позитивным изменениям, а в долгосрочной перспективе - чтобы украинцы сами устали от происходящего и попросились под крыло Кремля. А для этого нужно чем хуже, тем лучше.

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Россия Украина Виктор Медведчук президентские выборы в Украине выборы в Украине Илья Пономарев
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