Аналитик рассказал, кого Россия видит "своим" кандидатом на выборах

Россия видит "своим" кандидатом на выборах президента Украины Виктора Медведчука, полагает эксперт / atn.ua

Политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк считает, что Российская Федерация в связи с приближением выборов в Украине будет работать на создание нестабильности в нашей стране.

Возможны кибератаки и попытки влиять на результаты выборов в украинском государстве, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, ни один из самых вероятных кандидатов на пост президента Украины не считается "своим" для РФ, кроме политика и бизнесмена, кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука, к которому у Москвы есть стопроцентное доверие.

"Сейчас в России доминирует точка зрения, что все украинцы — "мазепинцы" (гетман Иван Мазепа, на него Русская православная церковь наложила анафему — Ред.), и они могут предать в любой момент. Поэтому Россия пытается отталкиваться от более конъюнктурных и меркантильных интересов", — отметил собеседник.

Читайте такжеВыборы в Раду: эксперт спрогнозировал, будет ли реванш пророссийских силПо его мнению, РФ, прежде всего будет работать на создание определенной нестабильности в Украине. "На данный момент основной вопрос для нее — недопущение отрыва Украинской православной церкви от российской, недопущение получения украинской церковью автокефалии, чтобы украинская церковь не стала самостоятельной и не избавилась от влияния и контроля России. Это топ-задача для России сейчас — не допустить предоставления томоса УПЦ", — сказал он.

"Дополнительные, второстепенные задачи, которые стоят перед Москвой по Украине: политический контроль, экономическое давление по всем направлениям и тому подобное", — заявил Октисюк.

Напомним, в Украине в 2019 году запланированы выборы президента, а позже — в Верховную Раду. Журналист Сергей Рахманин считает, что в нашей стране Кремль сделает упор, в первую очередь, на парламентскую кампанию.