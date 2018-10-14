"Армия, язык, вера": как люди Порошенко топят его же лозунги

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

14 октября 2018, 10:38

Знает ли правящий украинский класс о том, что он действительно воюет с Россией?

Когда политтехнологи президента придумали лозунг, с которым он явно пойдет на выборы и которое уже сейчас все мы можем видеть на многочисленных билл-бордах по всей стране, то они, очевидно, выверено позиционировали его как главного патриота, защитника Украины от России. Сделали они это через перечисление набора ценностей с выразительным консервативным "привкусом".

Я не буду сейчас обсуждать целесообразность триады "армия, язык и вера" в современных условиях. В конце концов, для многих граждан Украины эти три слова - не пустой звук, а главный ценностный императив, указатель в жизни. Тот указатель, что заставил бросить все и отправиться на "Майдан", а затем - отправиться защищать Украину от агрессора. Поэтому упоминание подобных ценностей - очень серьезная ответственность для всех и каждого.

Читайте такжеПорошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войныИ вот с последним как раз у нас не все так хорошо и гладко. Для того, чтобы воспринимать ценностный набор президента - нужно не только верить в эти ценности, но и верить в то, что эти ценности действительно искренны, является указателем не только для тех, кто ценности поддерживает, но и для тех, кто превращает их в лозунги.

Думаю, у каждого, кто прочитал лозунги на билл-бордах, не могло не возникнуть вопроса: собственно, а действительно ли они защищают Украину от российской агрессии, или это все - игра? Позиция сторонников действующего президента известна. Он - единственный, кто мешает оккупации Украины Россией. Не будем ставить этот тезис под сомнение. Есть другая проблема. Знает ли правящий украинский класс о том, что он действительно воюет с Россией? И речь не о художниках-певцах, гастролирующих Россией. Они - "обслуживающий персонал". Речь о тех, кто принимает решения, кто "держит в руках" украинскую экономику и политику.

В этом контекте интересен пример компании "Фармак" семьи Жебривских, которая олицетворяет в себе новейшую украинскую экономику в ее тесной связи с политикой.

Она наращивает производство лекарств, о чем радостно отчитывается. Ну и, разумеется, стремится к расширению рынков сбыта единственным известным им способом - через Россию. И вот уже в отчетной документации победные реляции о росте поставок в РФ, а также о широкомасштабных планах наращивания присутствия. Тем более, и российское подразделение для этого созданы.

Читайте такжеСказка о войне: почему экономика Украины не растет и что скрывает ПорошенкоИстория показательна тем, что Жебривский - это не какой-то олигарх "старого призыва", которые с первых дней были тесно связаны с российским бизнесом и не представляют себе, как жить без московских "товарищей". Нет, это вроде бы вполне патриотический политик. Далее, фармацевтика - это не обломки старой советской промышленности, которые были тесно связаны именно со странами СНГ. То есть, они могли бы сравнительно легко диверсифицироваться. Но не делают этого.

Жебривский последнее время выполнял поручения президента от руководства Донецкой областью и по аудиту НАБУ. Все это очень ответственные направления работы, что свидетельствует о доверии. Итак, его "бизнес-вопросы" не могут не оказывать влияние на имидж самого президента.

Это только один пример. Теперь представим себе ситуацию, что будет, если сделать общую "разведку" по всем важным фигурам и фигурам из окружения президента? Будет интересно?

В таких условиях можно декларировать любые ценности, но они будут разбиваться об действительность. Все эти "Фармаки" будут топить лучшие декларации, поскольку будут указывать на реальные настроения и ценности украинского правящего класса. В контексте приближающихся выборов, все это может стать важнейшим фактором их проведения и, наконец, самих результатов.

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Петр Порошенко Петр Олещук Павел Жебривский
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