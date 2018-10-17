Крах православного рейха: как Москва может потерять еще и Беларусь

Москва может потерять еще и Беларусь / Reuters

Среди пяти пунктов Коммюнике Синода Вселенского патриархата от 11 октября, кажется, самым болезненным для Москвы является не столько снятие анафемы с руководителей украинских церквей, и не столько начало предоставления автокефалии УПЦ, сколько отмена решения 1686 года: "Аннулировать юридическое обязательство Синодального письма 1686 года".

Как известно, Синодальное письмо Константинопольского патриархата 1686 года передавало Московскому патриарху не только право на хиротонию Киевского митрополита, но и контроль над территорией всей Киевской митрополии:"...да святейшая епархиа Киевская будет подлежащая святейшему патриаршескому престолу великого и богоспасаемого града Москвы..."

Читайте такжеПод угрозой захвата: что готовит Путин в Беларуси и КазахстанеИными словами, это решение Синода Вселенского патриарха возвратило ситуацию на 332 года назад, то есть вывело всю территорию Киевской митрополии из-под юридического контроля Московской патриархии.

Следует заметить, что в состав Киевской митрополии по состоянию на 1 июня 1686 г. входили следующие епархии, находившиеся большей частью в границах бывшей Речи Посполитой: Холмская, Перемышльская, Львовская (Галицкая), Луцкая, Владимир-Волынская, Киевская, Белгородская, Черниговская, Брестская, Туровская (Турово-Пинская), Полоцкая, Оршанская и Мстиславско-Могилевская (Белорусская), Смоленская, Брянская.

Сайт православной энциклопедии, работающий по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, напоминает:"...в 1686 году Киевская митрополия перешла под юрисдикцию Московского патриарха. Этот акт вынуждено было признать и польское государство. Король Ян III Собецкий, скрепляя своей подписью "Вечный договор" с Москвой, подтвердил, что все православные епархии, находящиеся на территории Речи Посполитой, остаются в ведении митрополита Киевского, который отныне находился под омофором патриарха Московского".

Указанное Синодальное письмо в течение столетий играло исключительную роль в обосновании стратегической кампании по установлению Русским царством, Российской империей, СССР политического контроля над всеми "каноническими территориями" Московского патриархата.

Читайте такжеСледующая цель Путина — БеларусьТри раздела Речи Посполитой Екатерина II оправдывала своими претензиями на "дедовское наследство", проистекавшее якобы из подчиненности православных прихожан бывшей Киевской митрополии Москве. В 1912 г. на территории, вырезанной из привислинских губерний (Царства Польского), была создана мельчайшая (и по площади и по численности населения) губерния Российской империи – Холмская – только для того, чтобы иметь административное соответствие Хелмской епархии. Вступление России в Первую мировую войну было обусловлено не только и не столько защитой Сербии, сколько возможностью установить, наконец, контроль над православной Галицией.

В настоящее время территории бывших Холмской и Перемышльской епархий находятся в составе автокефальной Польской православной церкви (в соответствии с решением Константинопольского патриархата 1924 г.).Территории бывших Львовской, Луцкой, Владимир-Волынской, Киевской, Белгородской, Черниговской епархий относятся к территории современной Украины. При нынешних настроениях светской и духовной власти в Киеве после четырех с лишним лет кремлевской войны против Украины это означает, что для Московского патриархата эти земли безвозвратно утрачены. Что касается территорий бывших Смоленской и Брянской епархий, расположенных в пределах нынешней Российской Федерации, то перспектива переподчинения их Вселенскому патриарху, независимо от мнения Фанара, в ближайшее время им не грозит.

Однако совсем другая ситуация складывается с территориями четырех бывших епархий Киевской митрополии – Брестской, Туровской, Полоцкой, Мстиславско-Могилевской, находящихся в границах современной Беларуси. Отмена Синодального письма 1686 года означает юридическое возвращение территорий этих епархий к статусу, существовавшему на 1 июня 1686 г., то есть под начало Константинопольского патриарха.

Читайте такжеПочему украинцам рано радоваться долгожданному ТомосуДля Московской патриархии и Кремля это означает не только утрату еще полутора тысяч приходов и миллионов прихожан, но и де-факто согласие с окончательным крахом планов создания тысячелетнего православного рейха, влажными мечтами о котором с нами время от времени делится национальный лидер.

Понятно, что фактическая реализация автокефалии для Беларуси сегодня не выглядит слишком реалистичной, хотя и не полностью невозможной. Однако при неизбежной смене беларуского политического руководства, постепенных изменениях в настроениях беларуского общества вариант получения официальной автокефалии Беларуской православной церковью и переподчинении ее Вселенскому патриарху может вполне встать в повестку дня.

Очевидно, перспективы именно такого рода вынудили патриарха Кирилла спешно мчаться в Минск и проводить именно там первое в истории РПЦ за пределами России чрезвычайное заседание Синода. Именно такого рода перспективы заставили Владимира Путина 12 октября вылететь в Беларусь для срочных переговоров с Александром Лукашенко на "кусочке русской земли в Могилеве". Именно они привели к проведенному вне обычного графика заседанию Совета безопасности России, на котором обсуждалось возникшее положение "Русской (не Украинской) православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года опереходе Киевской мЕтрополии (не мИтрополии) под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве".

Читайте такжеЧем Москва ответит на автокефалию УкраиныВидимо, именно они заставили и российское правительство внезапно задуматься о возможности предоставления Беларуси нового кредита в 630 млн.долл.

Ускоряющиеся события последних дней начинают напоминать то, что происходило пять лет тому назад, – с лихорадочными действиями Москвы по противодействию подписанию Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, угрожающей кремлевской риторикой, 3-миллиардным займом-взяткой Януковичу.

Сегодня мы знаем, чем закончилась кампания 5-летней давности. Не ждет ли нас повторение пройденного?