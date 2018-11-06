Искушение церковью: как Порошенко ездил к Варфоломею делать красивые фотки

Петр Порошенко встретился с Варфоломеем / Униан

Существование Украинской поместной православной церкви чрезвычайно важно для реальной независимости Украины от недоимперии. И очень не хотелось бы, чтобы сие богоугодное начинание было испохаблено неудержимой тягой Петра Порошенко к предвыборному пиару.

Да и вообще, формирование такой церкви должно идти исключительно снизу — от общин прихожан и священнослужителей. И быть максимально удаленной от всякой политической конъюнктуры. Но Петр Алексеевич, разумеется, хочет всячески выпятить свою личную роль в этой, как он уверен, ключевой для своих перевыборов теме.

Читайте такжеЧем Москва ответит на автокефалию УкраиныВот что дает подписанное Порошенко в Турции "Соглашение о сотрудничестве" со Вселенским патриархатом, кроме возможности сделать красивые фотки? Даже название этого "документа" предельно нецерковное, а скорее, из сферы бизнеса.

Вселенский патриархат уже убедительно продемонстрировал, что способен самостоятельно и точно продвигать решения очень сложных вопросов, бывших недвижными века. Зачем ему сотрудничать с медведевыми-уколовыми, способными изгадить все, до чего прикоснутся?

Пример выверенных действий Вселенского Патриархата — это настоятельная рекомендация (некоторые употребляют слово "запрет") действующим украинским иерархам не претендовать на позицию главы поместной церкви.

Читайте такжеУкраина отдала Крым в обмен на автокефалию?Это очень правильно — и не только потому, что снимет давние личностные противостояния в нашей православной среде. Но и потому, что такое дело правильнее начинать с чистого листа. И чистый лист, кстати — не обязательно епископ Винницкий и Барский Симеон, весьма близкий Петру Порошенко.

Более того, небесам может быть угодно, чтобы Украинская поместная православная церковь окончательно сложилась уже при новом президенте Украины. Потому что формирование такого духовного центра — это никак не ленточка для перерезания многоразового использования.