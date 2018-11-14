Порошенко пора определиться - он реальный мальчик или сказочный персонаж

Президент должен определиться, какой Порошенко пойдет на выборы / http://stoyakin.org.ua/

Если не Петр Порошенко, то кто? Когда сторонники и противники Порошенко начинают его обсуждать, такое впечатление, что они говорят о разных людях - как будто Порошенко не один, а работает в его обличье целая команда.

Лучшей альтернативой Порошенко может быть только Порошенко, который полностью соответствует заявлениям президента. Про посадить трех друзей, про борьбу с олигархами, про реформы по стандартам НАТО, про сильную власть, решительные реформы. Который доверяет и прислушивается к мнению хотя бы ближайших своих соратников, и пытается наладить командную работу хотя бы в своем окружении. Который борется за реальное доверие во всем обществе, организовывает диалог, полемику, а не нанимает ботов для имитации поддержки в соцсетях. Который пытается не управлять теневым сектором экономики, а сокращать теневой сектор. Который говорит с народом языком стратегий, планов, концепций, чтобы реализовывать их шаг за шагом, и излагает их на бумаге, чтобы было понятно исполнителям.

Читайте такжеПорошенко делает выборы-2019 скучнымиИ такой Порошенко у нас есть, он часто появляется на трибунах - ему нельзя не поверить, он говорит так, что на глазах стоят слезы, он умеет затронуть сердца, он говорит как интеллектуал, как смелый человек, для которого важны принципы, который внимателен к каждому человеку.

Есть только одна проблема - никто не знает, есть ли шансы у такого искреннего и последовательного Порошенко принять участие в выборах. А пора бы уже определиться, кто их них собирается баллотироваться через каких-то четыре месяца.

Любая сказка заканчивается, и Питер Пэн (президент скрывается в Фейсбук под ником Peters Lions c аватаркой Питера Пэна - ред.) должен решить, он хочет стать реальным мальчиком, или оставаться сказочным персонажем.