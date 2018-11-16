Глубина падения Донбасса

"Выборы" в ОРДЛО / "Сегодня"

В российском ТВ о назначении гауляйтеров для оккупированных частей Донецкой и Луганской областей сообщают в пакете с выборами в Хакасии. В этом российском регионе в выборах принял участие только один кандидат Коновалов и победил. Все по-закону.

Раньше Донецк и Луганск рулили Украиной, а теперь стали серой зоной - по-сути российской дырой. Назначенцы Кремля тоже "победили".

После псевдовыборов в ОРДЛО с этой территорией произойдёт очень интересная метаморфоза. О ней забудут в России и будут вспоминать от случая к случаю. Например, чтобы пожурить в миллионный раз свободную Украину. В части положения дел на этой земле не чаще как о богом забытом Приднестровье или Южной Осетии.

Читайте такжеВыборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и УкраинеНашим украинским политикам на заметку. После установления "русского мира" России абсолютно по-барабану эти территории и их представители. Проявляется это даже в мелочах. На днях в Москву приезжал "министр иностранных дел Южной Осетии" так Сергей Лавров даже побрезговал с ним пресс-конференцию проводить, хотя эту часть Грузии вроде называют отдельной страной.

Что-то подобное произошло и с президентом республики Молдова Игорем Додоном. С ним отказался проводить пресс-конференциею уже Владимир Путин. А визит его был между прочим "официальным".

Тут так устроено: уважают сильных, а тех кто под них прогнулся - презирают. Хотелось бы, чтобы жаждущие компромисса в Украине это усвоили и уловили. Хотя вряд ли. Их уже изгнали из своих донецких поместий, а они делают вид, что ничего не случилось. Неисправимые.