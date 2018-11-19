И снова щелчок: Украина вернулась в опасный 1990-й год

Александр Ольшанский

Президент в Imena.ua и Mirohost

19 ноября 2018, 15:46

Это очень опасный момент, особенно, если болт большой и крутишь с большим рычагом.

Помню пришел я из армии в 1989 г. Первые два месяца привыкал, квартира казалась очень маленькой - привык к казарме, свет надо самому включать и выключать... А еще привыкал к тому, что если звонит телефон, то надо снять трубку, независимо от того дежурный ты сегодня или нет. Потом стал разбираться с покупкой продуктов и вообще с деньгами.

К началу 1990 г. уже было понятно, что будет катастрофа. Особенно удивляли две вещи - появившиеся бандиты и полное обесценивание "обычного" труда. Инженеры и раньше не были "королями жизни", а мои родители были инженерами. Но в 1990 уже и мой дедушка (военный, ветеран, преподаватель в КПИ, с кучей надбавок и тд и тп ) стал получать меньше чем мешочник, меньше в 10-20 раз. Весь 1990 год ощущение грядущей катастрофы усиливалось. В январе 1991 г. грянула конфискационная "павловская" денежная реформа, в марте подняли цены втрое, в магазинах уже не было ничего. Все были в истерике, казалось воздух можно было резать ножом.

Читайте такжеУкраина стремительно несётся к крахуИ тут однажды я словил себя на удивительном ощущении - ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Щелчок, и ты понимаешь что всё это, вот прям очень скоро закончится, развалится, испарится, исчезнет навсегда...

Особенно бесил телевизор, с маслянистыми партийными рожами. С дебилами из верховного совета у которых был в головах мусор и которые вообще не понимали как на самом деле выглядит реальная жизнь. С какими то геронтологическими персонажами пережёвывающими твой мозг вместе со словами которые они, безуспешно пытаются выговорить. А еще бесили бандиты на радиорынке, где я пытался подрабатывать сборкой АОН-ов (это телефон такой был). Помню был там такой жирный огромный, где-то колограмм 200 чувак, я до сих пор ничего подобного не видел. Он ходил и вымагал деньги, и бил периодически кого-нибудь для профилактики... а потом приехали какие-то люди (другие бандиты), они все вместе зашли за угол ...Жирный молча плавал в здоровенной луже напополам из грязи и крови, его лицо.. не было там лица, вообще не было. Мне его было очень жалко, я почти плакал, хотя пять минут назад я готов был отдать всё что у меня было, тому кто поставит его на место. Потому, что за пять минут до лужи он был хозяином жизни, он просто подходил среди белого дня к человеку и сильно бил его по яйцам ... и из человека как в компьютерной игре фонтаном вылетали какие-то платы, транзисторы, микросхемы, метров на пять-семь, жирый громко ржал и отходил в сторону...."Но надо было жить дальше, и я смотрел телевизор, много, каждый день, и каждый день я видел, что эти хари тупы до того, что сами ускоряют падение в пропасть, принимая всё более и более идиотские решения.

Ну что было потом вы все знаете, август, путч, огромный жёлто-голубой (а ни какой не синий, как сейчас) флаг в верховной раде, много плачущих людей, плачущих по Советскому Союзу и других, плачущих от радости. Было тяжело, не было денег, не было еды в магазинах, были купоны была приватизация, были и бандиты и воры в законе и менты и всё это более менее закончились только к 1999 году, но это уже был другой мир и другая страна.

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...Вот краткий список идей звучащих в "эфире" за последние несколько недель:

- обложить налогом заробитчан (6.5мрд долл мимо ИХ кассы);

- начать брать акциз с электромобилей;

- уменьшить беспошлинный лимит посылок со 150 до 22 евро, потом смилостивились на 100 (завтра второе чтение );

- начать штрафовать евробляхеров;

- вернуть на дороги ГАИ (уже) и начать посылать письма счастья (вот-вот начнут);

- продолжить взымать налог на прибыль (у всех своих давно убытки), ни в коем случае не принимать ПнВК, иначе придется закрыть налоговую;

- НЕ продлить действие льготной (?!) растаможки автомобилей;

- Комуналку поднять и стать чемпионами мира по % людей получающих госсубсидии (уже почти получилось);

- за одно, уничтожить неприкосновенность частной жизни, дав соответствующим службам права проверять фактическое финансовое состояние получающих эти субсидии;

- уничтожить Новую Почту, Мист Экспрес, и еще с десяток компаний предоставив Укрпочте монополию на посылки до 10 кг (аууу министр Омелян, давай уж лучше гиперлуп будем строить);

- ввести кассовые аппараты тотально на все (в процессе уже ) и вообще двигаться к кешлесс экономике, это когда у них кешь есть - см декларации с миллионами долл, а у вас нет, только карточки самых надёжных в мире, украинских банков;

- ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы (тем кто не жил в СССР трудно понять насколько это не хорошая идея, но приказ убивать людей при попытке бегства из социалистического рая проистекал именно из этой статьи);

+ несколько "безобидных инициатив" по внесудебному блокированию сайтов и телеканалов.

- Да, чуть не забыл, ЧП-шники 3-й группы насчет вас у Кабмина вообще грандиозные планы.

- отменить предельную сумму ЕСВ на большие зарплаты и ввести регресивную шкалу (ну то такое, все равно зп 100 тыс грн мало кто платит легально, ну вообще перестанут легально платить ну и хрен с ним )

- поднять акцизы на водку и сигареты (я не против но запишу для полноты картины).

Всё это на фоне убийства, пиления всего, а не только леса и всем очевидной попытки отмазать реальных виновных. На фоне побега очередного начальника налоговой, и еще с десятка похожих событий масштабом поменьше.

Я много чего не написал, просто устал, но учитывая, что это срез за несколько недель, в общем тенденция очевидна.

Мало кто из людей срывал резьбу самолично. Это очень опасный момент, особенно, если болт большой и крутишь с большим рычагом - можно сильно поранится. Но в самый последний момент... когда уже ничего нельзя сделать... буквально за малейшую долю секунды можно почувствовать, не услышать а именно ощутить всем телом, характерный щелчок крошащейся стали....

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