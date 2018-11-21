Кто готов положить Украину под Россию?

Александр Кочетков

аналитик, политолог

21 ноября 2018, 08:13

Никогда ни один всенародно избранный руководитель Украины добровольно не уступит свою власть ни России, ни США, ни Европе.

Путин, Украина, Путлер

Власть с напором раненного носорога пытается сделать ось противостояния "патриоты от власти против агентов Кремля" главной на грядущих выборах. Правда, сейчас к понятию "патриоты от власти", с подачи Карла Волоха, следует дописывать "коррумпированные". Но все равно с тезисом: "любой, кроме Петра Порошенко, непременно сдаст Украину Путину", надо разобраться.

Честно говоря, утверждающие насчет "сдачи Кремлю", не понимают сути украинской власти, да и власти вообще. Объясните, почему жутко пророссийский батька Александр Лукашенко до сих пор не сдал Беларусь Путину? Почему это не сделал Нурсултан Назарбаев? И так далее.

Читайте такжеНесорванные пломбы ПорошенкоПонимаете, потратить сознательную жизнь на то, чтобы карабкаться наверх, пройти через испытания, интриги, предательства, взлеты и падения и наконец, правдами и неправдами, получить главное — поддержку избирателей на выборах, забраться на трон (а ведь пост президента у нас — это возможности без ответственности!) и вдруг отдать выстраданное счастье уродцам из Кремля? Всем этим ротенбергам, ковальчукам, пригожиным и прочим, которые способны только помыкать, которые сразу же подгребут под себя все самые лакомые сектора экономики и поставят тебя в позицию обслуживающего персонала? Да никогда в жизни!

Никогда ни один всенародно избранный (это принципиально важно!) руководитель Украины добровольно не уступит свою власть ни России, ни США, ни Европе. Потому что это противоречит самой природе украинского руководителя, склонного к авторитаризму. Более того, способного отдать украинцы не выберут, ибо чувствуют в нем эту слабину.

Один из вождей имперской компартии Леонид Кравчук, выросший под крылом Москвы — не отдал, а наоборот, отделился. Так как хотел править самостоятельно.

Леонида Кучму на выборах 1994 года проклинали за "пророссийскость" и что? Кучма для сохранения своей власти изобрел знаменитую многовекторность.

Насчет Виктора Ющенко — все понятно, но ведь и совсем американской марионеткой он так и не стал, пытался что-то свое вымутить, все "свою нацию" искал.

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомДаже Виктор Янукович исходно коряво рулил в Европу, а не в Россию. Но чекист Владимир Путин сломал уголовника Януковича через колено, пригрозив силой отобрать Крым и треть Украины. Янукович не опирался на народ, потому откровенно струсил. В результате он потерял все, а Украина — Крым и часть Донбасса.

Петр Порошенко не хочет под Россию не потому, что он такой патриот (у патриота бы не рос товарооборот с РФ), а потому что не способен делиться властью. И только.

Так что, среди наших вождей нет агентов Кремля? Есть! Это те, кто осознает, что он не может быть избран на наивысший пост в Украине, а его туда могут назначить. К примеру, Виктор Медведчук осознает, что его никогда не выберут президентом Украины, и он хочет, чтобы его назначили генерал-губернатором от Кремля над российской провинцией Украиной. И он действительно строит такую схему, кстати, вместе с бывшими "регионалами" и с согласия Петра Алексеевича, который наивно верит, что не утратит контроля за ситуацией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Виктор Медведчук Владимир Путин Александр Кочетков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:43
Путинский мост в Крым "поплыл": появилась едкая реакция России
08:26
Михайлов день-2018: что нельзя делать и что нужно Видео
08:13
Кто готов положить Украину под Россию? мнение
08:00
Арестованный Киевом в ответ на санкции РФ сухогруз покинул Украину - СМИ
07:36
Именины Михаила-2018: поздравления и открытки Фото
07:33
На заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма
07:13
Живые факелы: среди подростков набирает популярность опасный флешмоб Видео
06:59
Как Ахметов поставил мат Порошенко мнение
06:44
"Россия — против всех": журналист рассказал о Четвертой мировой войне Видео
06:35
Год кардинальных перемен: астролог рассказал, когда Украину ждет новый майдан
06:18
СМИ узнали о новой проблеме Крымского моста Видео
05:57
Назван самый страшный знак Зодиака Видео
05:31
Девушка выставила на продажу девственность из-за ипотеки родителей
05:05
"Красивая поза": экс-участница "Танцев со звездами" завела фанатов фото на четвереньках Видео
04:28
Украинцы назвали худшие исторические фигуры
03:50
Генерал-разведчик рассказал о превосходстве украинского оружия над американским
03:01
Мужчина кастрировал и убил священника, изнасиловавшего в церкви его маленькую дочь
02:12
В халате на голое тело: Виктория Боня похвасталась загорелой фигурой
01:36
"Мост разваливается": эксперт предупредил об угрозе техногенной катастрофы в Киеве Видео
00:50
Пересчет пенсий в Украине: кому и сколько добавят
00:24
Украинский адмирал предложил решение, которое позволит создать РФ максимум проблем на море
20 ноября, вторник
23:56
США поддерживает кандидата на пост президента Интерпола от Южной Кореи - Помпео
23:43
На трассе "Киев-Чоп" "евробляхеры" избили копов - Нацполиция
23:42
Выходные в декабре-2018: сколько дней дадут отдохнуть украинцам на праздники Видео
22:58
Отец-насильник-сутенер. На Киевщине мужчина насиловал дочерей и сделал из них проституток Фото Видео
22:52
В Москве авиалайнер сбил человека и улетел
22:25
Евросоюз реабилитирует хранилища ядерных отходов возле пяти украинских городов
22:21
"Бомбическая Вера!": Брежнева восхитила Сеть дерзким образом, опубликовано видео Видео
21:58
В деле с Зайцевой появился новый поворот - одна из пострадавших отказалась от претензий
21:27
"Не имею права": соперник погибшего чемпиона по армрестлингу отказался от титула Видео
21:23
Сборная Украины сыграла вничью с Турцией, опубликованы фото Фото
21:11
Психолог рассказала, что в жизни самое важное Видео
20:46
Политолог раскрыл, почему Порошенко не хочет под Россию Видео
20:29
"Пьяный" мост: спутники зафиксировали разновысотное смещение арок Крымского моста
20:11
"Лорак, Баста, Шнуров – они ведь певцы слабенькие": Лоза прошелся по жюри "Голоса"
19:59
"8888 дней": Лукашенко оригинально поздравили со значимой датой
19:45
Эксперт объяснил, зачем Путин проталкивает россиянина на пост главы Интерпола Видео
19:28
Турция - Украина: анонс товарищеского матча, где смотреть, оценки букмекеров
19:25
Российские компании попали под антииранские санкции США
19:15
Коломойский оценил шансы Порошенко победить на выборах в 2019-м Видео
18:37
Нацгвардия отказалась передавать "Азову" оружие из-за распоряжения США
18:10
"Организм восстанавливается": Светлана Лобода встревожила сообщением о больнице Видео
18:09
Метро на Виноградарь: все, что известно о новых станциях – от сроков строительства до карты Фото
18:06
Ученые рассказали, как наверняка определить человеческую ложь
17:50
В России покончила с собой школьница, которая писала Путину - СМИ
17:45
На полигоне ВСУ в Ровенской области произошел новый взрыв: есть пострадавший
17:40
"Страна заражена": журналист поставил диагноз России Видео
17:39
Бойкот Интерпола из-за РФ: Украину поддержала еще одна страна ЕС Видео
17:34
Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий
17:31
"Фантастические твари" украли": фильмы из мира Гарри Поттера обвинили в плагиате советских фильмов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять