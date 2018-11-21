Кто готов положить Украину под Россию?

Власть с напором раненного носорога пытается сделать ось противостояния "патриоты от власти против агентов Кремля" главной на грядущих выборах. Правда, сейчас к понятию "патриоты от власти", с подачи Карла Волоха, следует дописывать "коррумпированные". Но все равно с тезисом: "любой, кроме Петра Порошенко, непременно сдаст Украину Путину", надо разобраться.

Честно говоря, утверждающие насчет "сдачи Кремлю", не понимают сути украинской власти, да и власти вообще. Объясните, почему жутко пророссийский батька Александр Лукашенко до сих пор не сдал Беларусь Путину? Почему это не сделал Нурсултан Назарбаев? И так далее.

Читайте такжеНесорванные пломбы ПорошенкоПонимаете, потратить сознательную жизнь на то, чтобы карабкаться наверх, пройти через испытания, интриги, предательства, взлеты и падения и наконец, правдами и неправдами, получить главное — поддержку избирателей на выборах, забраться на трон (а ведь пост президента у нас — это возможности без ответственности!) и вдруг отдать выстраданное счастье уродцам из Кремля? Всем этим ротенбергам, ковальчукам, пригожиным и прочим, которые способны только помыкать, которые сразу же подгребут под себя все самые лакомые сектора экономики и поставят тебя в позицию обслуживающего персонала? Да никогда в жизни!

Никогда ни один всенародно избранный (это принципиально важно!) руководитель Украины добровольно не уступит свою власть ни России, ни США, ни Европе. Потому что это противоречит самой природе украинского руководителя, склонного к авторитаризму. Более того, способного отдать украинцы не выберут, ибо чувствуют в нем эту слабину.

Один из вождей имперской компартии Леонид Кравчук, выросший под крылом Москвы — не отдал, а наоборот, отделился. Так как хотел править самостоятельно.

Леонида Кучму на выборах 1994 года проклинали за "пророссийскость" и что? Кучма для сохранения своей власти изобрел знаменитую многовекторность.

Насчет Виктора Ющенко — все понятно, но ведь и совсем американской марионеткой он так и не стал, пытался что-то свое вымутить, все "свою нацию" искал.

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомДаже Виктор Янукович исходно коряво рулил в Европу, а не в Россию. Но чекист Владимир Путин сломал уголовника Януковича через колено, пригрозив силой отобрать Крым и треть Украины. Янукович не опирался на народ, потому откровенно струсил. В результате он потерял все, а Украина — Крым и часть Донбасса.

Петр Порошенко не хочет под Россию не потому, что он такой патриот (у патриота бы не рос товарооборот с РФ), а потому что не способен делиться властью. И только.

Так что, среди наших вождей нет агентов Кремля? Есть! Это те, кто осознает, что он не может быть избран на наивысший пост в Украине, а его туда могут назначить. К примеру, Виктор Медведчук осознает, что его никогда не выберут президентом Украины, и он хочет, чтобы его назначили генерал-губернатором от Кремля над российской провинцией Украиной. И он действительно строит такую схему, кстати, вместе с бывшими "регионалами" и с согласия Петра Алексеевича, который наивно верит, что не утратит контроля за ситуацией.