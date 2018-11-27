Что не так с военным положением в Украине

Военное положение без объявления войны/ gorlovka.today

Я поддерживаю введение военного положения. Я за всестороннюю мобилизацию нации на войну с агрессором. За укрепление и увеличение численности Вооружённых сил. За всеобщий военный всеобуч, создание массовой Резервной армии. За создание мощной военной промышленности, перевод экономики на военные рельсы. За полный разрыв дипломатических, экономических, культурных отношений со страной-агрессором. За отстранение от власти и передаче суду политиков, военных и гражданских чиновников, виновных в сдаче Крыма, военных поражениях на Донбассе и в Азовском море.

Читайте такжеКак введение военного положения ударит по кошельку украинцевЯ - за справедливую войну, во время которой надо вводить военное положение. Но я против военного положения без войны. Без разрыва отношений с захватчиками. Без мобилизации всех ресурсов на войну. Без ареста Медведчука, Вилкула, Бойко, Таруты. Без прихода к власти патриотически настроенных политиков и талантливых командиров.

Я против "военного положения", которое сохраняет власть клептократов, превращает Украину в полицейское государство, и, тем самым, делает страну до боли похожей на Россию.