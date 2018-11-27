Военное положение: это реально страшно или страхи "малюют"?

Страшно ли военное положение для простых украинцев?/ Фото: Минобороны Украины

Комендантский час, изъятие квартир и автомобилей для нужд армии, запрет митингов и активация опции: "Больше трёх не собираться". Эти и другие ужасы могут начаться для украинцев уже сегодня, с момента введения в стране военного положения. Хотя есть и хорошие новости: к кнуту диктатуры добавлено сразу несколько пряников.

Первый – посягать на права человека власти будут не по всей стране, а только в десяти регионах, граничащих с Россией и Приднестровьем. Второй - конец этому ужасу настанет через тридцать дней. Наберитесь терпения, не делайте резких движений. Вот рецепт, как без потерь пережить ужас военного положения. Но намного важнее ответить на другой вопрос: ужас ли всё это?

Читайте такжеПутин может подождать с захватом Украины до 27 декабряНародные депутаты уже поспешили объяснить: "Люди будут жить своей повседневной жизнью, будут работать банки, не будет задержек с пенсиями и зарплатами, не будет никаких проблем со СМИ". А волонтёр и активист Юрий Касьянов, в целом поддержав введения военного положения, сразу поставил под сомнение реальность произошедшего: "Я против военного положения без войны. Без разрыва отношений с захватчиками. Без ареста Медведчука, Вилкула, Бойко, Таруты. Без прихода к власти патриотически настроенных политиков и талантливых командиров".

Тем самым косвенно подтвердив намерения главы государства и группы его поддержки: объявить военное положение только на словах. Сделать тактический и политический ход. Нанести России и пророссийским силам в Украине виртуальный, а не реальный удар в ответ на очередной виток агрессии. Ничем больше наша страна ответить, увы, не может.

Давайте признаем: панику вокруг военного положения раздували в Украине четыре последних года. Кто-то – сознательно и технологично. Кто-то – выполняя функцию полезного России идиота. Как в стенах парламента, так и в социальных сетях его требовали ввести уже с началом вторжения "зелёных человечков" в Крым. Затем был Донбасс, трагедия под Иловайском, первая встреча в Минске, через полгода – вторая. Всё это время боевые действия на линии разграничения велись открыто, и ведутся до сих пор. И не было дня, чтобы не звучали призывы назвать войну войной, объявить военное положение, закрыть границу с Россией на замок, разорвать дипломатические отношения, отменить движение поездов и так далее. Военное положение вместе с тотальной мобилизацией считалось единственным методом, способным мобилизовать украинское общество на бой кровавый, святой и правый.

Читайте такжеКерченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибкуНо это – правый угол ринга. В левом – борцы за права человека. Они неоднократно распространяли известную инфографику с указанием, чего именно мы все лишимся в период военного положения. Особенную активность проявляли борцы за свободу слова. Если говорить точнее – за право безнаказанно распространять в СМИ и соцсетях публикации и информацию пророссийского содержания. Разговоры о "мире любой ценой", "бойне братских народов", "искусстве вне политики", "все мы продались Америке" и подобный бред подаются как право на собственное мнение. Которое во время, на секундочку, войны разделяет половина населения нашей страны. Это не преувеличение.

Люди, о которых идёт речь, не ощущают – Украина де-факто четыре с половиной года живёт на военном положении. Но это не их война. Это недоразумение, которое способно лёгким движением руки прекратить любая власть, кроме нынешней. Для этого надо перестать бороться за Крым, разрешить гастроли Киркорова и Газманова, вернуть российские сериалы в украинский эфир, а книги – в книжные магазины. Потеснить украинскую музыку привычным русским форматом, признать советские ценности нашим с Россией общим наследством. Возвратить коммунистов в Верховную Раду, памятники Ленину в города, сёла и вообще – на все постаменты, где они стояли.

В общем, сделать в Украине так, как было даже не во времена президентства Януковича и правления Партии регионов, а в период, когда пост главы государства занимал записной патриот Ющенко. Помириться с Путиным, отказаться от длинного пути в ЕС и ещё более длинного – в НАТО. Не забыть о долларе по 8 гривен.

На самом же деле господин Порошенко со своей инициативой и 276 депутатов, которые её поддержали, взяли пример с первого президента Леонида Кравчука. Помните известный анекдот о том, что хитрец даже под проливным дождём останется сухим, проскакивая между капельками? Так 26 ноября в стенах парламента все желающие имели возможность наблюдать тот же процесс.

Читайте такжеКак введение военного положения ударит по кошельку украинцевПорошенко ввёл военное положение – и в то же время не повсеместно, а в отдельных регионах. Его обвиняли в попытке сорвать выборы и узурпировать власть – а он ограничил время действия военного положения аккурат до момента официального старта избирательной кампании. Мог закрутить гайки, пользуясь удобным случаем – а в реальности заявил: все возможные ограничения прав, всё, чего люди так боятся, начнётся только тогда, когда Россия на каком-то участке повторит то, что сделала в Азовском море. Пока ничего такого нет, военное положение и всё, чем оно чревато для граждан, останется только на бумаге.

Со слов политолога Александра Кочеткова, на ближайший месяц в Украине введено не реальное, а потенциальное военное положение. Которое одновременно успокоит тех, кто его требовал, и тех, кто его боялся. Первые получили, что хотели четыре года. Вторые не получат того, чего опасались. И да, лучше бы за эти тридцать дней не случилось ничего такого, что дало бы повод активировать опасные опции.