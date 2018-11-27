В Раде рассказали о последствиях военного положения для областей

Артур Герасимов заверил, что жители областей не пострадают / 112.ua

Глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов, что в граничащих с Россией областях, в которых будет введено военное положение, жизнь обычных граждан не изменится.

"Люди, которые завтра проснутся, будут жить своей повседневной жизнью, будут работать банки, не будет задержек с пенсиями и зарплатами, не будет никаких проблем со СМИ. Но сразу, незаметно, между прочим, для обычных людей будет разворачиваться большой комплекс действий и мер по укреплению обороноспособности в рамках принятого закона", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам нардепа, изменения коснуться лишь сферы обороны. В указанных в законе областях будут приниматься меры по укреплению обороноспособности и отражению возможной агрессии.

Герасимов подчеркнул, что меры будут касаться украинских спецслужб, военнослужащих, логистических и мобилизационных процессов.

"Для того чтобы если, упаси Бог, в ту или иную область Украины будет осуществлен акт военной агрессии, мы были готовы на порядок лучше, чем это есть сейчас", - отметил он.

Как ранее сообщалось, полное военное положение введено во всех областях, которые расположены на границе с Россией: в Херсонской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях, на территории Донбасса и в Крыму, а также в акватории Азовского моря.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.