Если Путин говорит, что хочет вас убить, то лучше ему поверить

Мирослав Гай

Офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

29 ноября 2018, 08:31

Сумасшедший диктатор вместе с агрессивным военным блоком не зря пугает мир ядерным оружием.

Путин

Заявление Путина "Мы, жертвы агрессии, как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут" надо расценивать серьезно. Когда-то в Европе, в 60-е годы, была очень популярна теория "лестницы эскалации Кана" - этапов развития возможного ядерного конфликта. Герман Кан - военный стратег, аналитик и футуролог -  анализировал, каким образом может начаться глобальная ядерная война на планете.

Но в Российской Федерации в последнее время стали появляться статьи, а также так называемая "Доктрина Патрушева", в которых муссируется идея превентивного ядерного удара.

Дело в том, что Россия своим вооружением не в состоянии вести полноценную войну со странами НАТО. Для того, чтобы противодействовать НАТО в широкомасштабном конфликте, у России есть единственная возможность - использование ядерного оружия. Ведь таких средств, как пехота, спецназ и авиация, ей не хватит чтобы бороться с США или даже Турцией.

Читайте такжеПрелюдия к агрессии: Путин готовится действовать радикальноВо время чеченских войн мы видели, что чеченцы не были хорошо вооружены, но война, которую вела Россия, привела к катастрофическим последствиям и колоссальным потерям, хотя Россия бросила все свои силы, авиацию и технику.

То же было и в Афганистане. В Афганистане РФ воевала "Градами", танками, БТРами, авиацией, но все-таки была вынуждена вывести свои войска оттуда. Хотя у талибов не было какого-то особого вооружения. Только в конце той войны американцы начали поставлять им ПЗРК, что позволило талибам сбивать авиацию.

У Грузии тоже была возможность противостоять России. Грузины благодаря нашим системам ПВО успешно сбили несколько российских самолетов, в частности, один стратегический бомбардировщик. То есть Россия не способна противостоять НАТО в классической войне.

Россия способна воевать терактами, то есть такой себе партизанской войной. Как видим, сейчас Россия ведет переговоры с "Хезболла", "Талибаном", ИГИЛом, то есть с террористическими организациями, они даже приезжали в Москву, чтобы о чем-то договориться. Можно было заметить, что после посещения Москвы всеми этими "дядями" сразу же состоялся ракетный удар по Израилю.

Читайте такжеПутин посулил США "ответные меры" на выход из "ракетного договора""Гибридная война" - это старое изобретение, которое активно использовал еще Советский Союз: партизанские отряды, спонсирование всевозможных праворадикальных партий, вмешательство в выборы, информационная война, коррупция. Это в России можно выложить компромат на правительство Российской Федерации или их генерального прокурора, а им за это ничего не будет, все получат только медали. А в Европейском союзе войну можно вести и такими методами - выкладывать компромат на их политическое руководство и просто наблюдать, как оно уходит в отставку.

В случае полномасштабного конфликта единственное оружие, которым сможет угрожать Россия - ядерное оружие. Стратегическая ядерное оружие всегда считалась оружием сдерживания. Но с 2015 года в России начали публиковаться статьи о "Доктрине ядерной деэскалации", которая предусматривает нанесение превентивного ядерного удара. То есть Россия пытается показать всему миру, что она готова применить ядерное оружие и, таким образом, заставить мир вступить с Москвой в мирные переговоры.

Это - совершенно безумная и идиотская идея. Но Путин всячески пытается втюхать международному истеблишменту идею, что он готов пойти на такой шаг. Возможно, россияне и используют какое-то ядерное оружие тактического значения, например, в Сирии, просто чтобы доказать миру свою готовность и вызвать этим ужас.

А еще - чтобы раздробить страны НАТО. В Альянсе все решения принимаются единогласно, высказаться должна каждая страна. Вы же видите, насколько успешно Венгрия блокирует решение по Украине. Так вот, если сейчас Россия начнет угрожать использованием ядерного оружия, то страны НАТО уже станут неоднородными: кто-то может испугаться, кто-то может сказать: "Мы не хотим, чтобы это произошло вблизи наших границ" и т.д.

Именно на это играет Путин, вот чем этот сумасшедший занимается.

И не только Путин. В России существует агрессивный военный блок. Сейчас в России заправляет всем КГБ, он захватил власть. При этом что угодно может говорить по этому поводу Песков, что угодно могут говорить российские олигархи, дети и семьи которых находятся на Западе... Путин всем дал время вернуть деньги в Россию.

Я думаю, что эти заявления Путина надо учитывать. Можно говорить, что этот сумасшедший просто шутит, но все-таки надо подготовить меры безопасности - смирительную рубашку. Если какой-то человек говорит, что он собирается вас убить, вам лучше в это поверить и с этого момента воспринимать этого человека желающим забрать вашу жизнь. Если вы будете вести себя иначе, вы рискуете просто не дожить.

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НАТО ядерное оружие Мирослав Гай Владимир Путин
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