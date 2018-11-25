Запад ждет, пока психопаты в Кремле прекратят биться головой об стену

Многолетняя пропагандистская атака на мозги россиян привела к интеллектуальной катастрофе. Извилины населения буквально выжжены Останкинским зомбо-излучателем, заразившим россиян бациллами шовинизма и реваншизма. Толпы стонут и проклинают. Стонут от невыносимых условий выживания и проклинают кого угодно – внешних врагов, внутренних предателей, воров-чиновников, но только не "Владимира Владимировича, которому попросту не дают навести порядок". При отсутствии причинно-следственных связей такое население обречено.

Читайте такжеПлешивца Путина наконец-то поставили на местоДаже оппозиция занята чем угодно, только не подготовкой к грядущему распаду, который неизбежен, потому что начинается он с распада мозгов, что уже произошло. Оппозиция не слышит население и не понимает сути происходящих процессов, и в этом она идентична Кремлю. Там тоже не слышат и не понимают: "Пусть все идет своим чередом, мы не просили вас рождаться на этой песцовой территории, мы здесь удерживаем власть, и эта музыка должна быть вечной…" И вводят новые налоги, и нагибают недовольных, и хватают все, что еще шевелится, включая рэперов. И верещат в сторону Запада: "Эй, вы, там! Вот мы сейчас как пересмотрим условия применения ядерного оружия!.. Слышите, враги недобитые?! Как шандарахнем по Воронежу, иллюстративно-показательно – чтобы вашей Аризонщине икнулось…"

И – удивительная вещь: Запад их тоже не слышит. Как больного, запертого в стеклянном боксе. Видно, как он машет руками, открывает рот, с разбегу бьется головой о стены, а что кричит, на кого ругается – бог его знает. Его слишком долго слушали, шли у него на поводу, реагировали и даже всерьез сокрушались, а теперь – изолировали. Мало ли, какая истерика охватила бедолагу, что Прокопчука не избрали президентом Интерпола? – его и не обязаны были избрать. И что по данному поводу изрыгает шизофреник в аквариуме – ни для кого не интересно. Шевелит песковскими усами? Плюется в трубочку? Но он всегда так делает.

Читайте такжеПрокаженные, или Как Путин сделал непростительную ошибкуСудьбоносные решения цивилизация будет принимать без учета мнения "великого пациента". Присутствие Путина потерпят на "Большой Двадцатке", но именно – потерпят. Известия о том, что он будет разговаривать с нефтяными принцами о ценах на нефть – из разряда галлюцинаций. Ему криво улыбнутся и сделают по-своему. Набиуллина уже пугается цены в 35 долларов за бочку, страшась называть цифру, которая может материализоваться уже в январе. Потому что "Если будет 25 – мы развалимся опять". А чтобы удержать падающую в пропасть систему – придется действовать уже без Путина. Этот кусок серы будет уже совсем бесполезен со своими заигрываниями в демократию. Тут понадобится какой-нибудь Шойгу с его симпатией к китайским методам борьбы и жаждой отмены моратория на смертную казнь. Ибо наползающую черноту смуты можно удержать только еще большей чернотой хунты. С показательными процессами и расстрелами – дабы ни одна живность не дернулась в сторону Кремля.

А за лупцующим самого себя психопатом будут наблюдать из-за стекла. Делать пометки в "Истории болезни", и решать всем консилиумом: прекратить сеанс самоистязания немедленно или – пусть сначала потеряет сознание? А уж потом – войти в аквариум и перевязать раны. Если нащупают пульс…

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист