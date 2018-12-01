На него больно больно смотреть: в чем проблема Петра Порошенко

Андрей Головачев

политический эксперт

1 декабря 2018, 06:57

Президент осознает, что после проигрыша у него больше нет шансов остаться в высшей политике Украины, а без этого его империя начнет быстро разваливаться.

Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

На Петра Алексеевича больно смотреть. Он явно находится уже по то сторону добра и зла и одному Богу известно какие еще слоновые дозы адреналина он будет впрыскивать в общество в оставшиеся 4 месяца до выборов.

Ни вера, ни мова, ни армия не прибавили к рейтингу ни процента. И не могли прибавить. Это было понятно всем экспертам, но только не автору феодально-самодержавной триады. Общество похоже на ту дохлую лягушку, которую Порошенко отчаянно пытается оживить, пропуская через нее все более высокие заряды тока. Но кроме кратковременных конвульсий мышц он ничего добиться не может.

Военное положение без собственно самого военного положения превращается в фарс и, скорее всего, в 10 областях по итогам самообороны рейтинг Порошенко достигнет точки замерзания.

Как поется в одной веселой песенке "Что они не делают, не идут дела"

Читайте такжеИнструкция для президента: как спасти рейтинг, если ты облажалсяКомизм и драматизм ситуации для Президента заключается в том, что какой-нибудь Владимир Зеленский за пару недель своих выступлений на 1+1 с его актерским мастерством может легко прибавить себе 5-6% рейтинга. Те заветные 5-6%, за которые Петр Алексеевич был бы готов просто изнасиловать страну.

Но почему Порошенко так отчаянно борется за второй срок, когда, казалось бы, совершенно очевидно, что ситуация для него безнадежна и президент выглядит, мягко говоря, не достойно? Зачем ему нужен второй срок, когда понятно, что даже если какими -то невероятными технологиями и широкими компромиссами он его добьется, то второе президентство превратиться для него в страшную муку и небезопасное правление?

Давайте сразу же отбросим наивные объяснения, что Порошенко опасается уголовного преследования или того, что у него отберут его активы. Никто его преследовать не будет - он слишком много сделал для переориентации Украины на Запад и прекрасно понимает, что это служит ему абсолютной гарантией. Кроме того, новая власть будет рыхлой и недееспособной, она столкнется с экономическим коллапсом или войной с Россией или с тем и другим одновременно. Этой власти будет не до Порошенко и ее срок будет недолгим.

Все его активы уже давно приобретены и нет никаких оснований, что их могут отобрать.

Умирать в борьбе за "Роттердам+" - тоже несерьезное объяснение. На этом рынке сейчас происходят огромные изменения по требованию МВФ и ЕС

Читайте такжеГениальный план "Б", или зачем Порошенко военное положениеПроблема Порошенко носит исключительно психологический характер. Дело в том, что главным условием существования всей огромной бизнес-империи Порошенко является его непременное нахождение в высшей политике. Неважно где - в парламенте, в министерском кресле, в НБУ, в СНБО, в оппозиции и т.д., - для нашей страны это все едино. Вся громадная бизнес империя с сотнями бизнесов в различных сферах экономики выстраивалась и - это point!! - может функционировать только при условии пребывания Петра Алексеевича во власти. Империя Порошенко - это монстр. На 90% он неэффективен, его менеджмент неконкурентоспособен, потому что за 20 лет политического "крышевания" он совершенно разучился конкурировать. Если поместить империю Порошенко в конкурентные условия, она сразу же начнет разваливаться.

Сам Петр Алексеевич не является бизнесменом. Что делать со своим бизнесом, как им управлять, если нет политической власти, он не знает. Вся деятельность Порошенко за 20 лет - это политическое крышевание своего бизнеса, получение преференций и государственных рент. Это было и целью, и способом, и смыслом жизни Петра Алексеевича.

Порошенко, конечно, не уникален в этом. Все наши "политики" реализовывают подобную стратегию. И если вы зайдете в Википедию, то о любом нашем депутате там написано " известный политический деятель и... бизнесмен" . Власть и бизнес в Украине прочно срослись, как сиамские близнецы.

Но Порошенко достиг самой высокой вершины в этом слиянии политики и бизнесе. Он номер 1. Он достиг совершенства. Никто и рядом не стоит. Он достиг высшей политической и государственной должности, и его империя стала самой огромной и самой... неконкурентноспособной. Она полностью импотентна, так как ни с кем не конкурирует. Этот уже не монстр, это зомби. Власть и бизнес в империи Порошенко слились окончательно в единый органичный организм, который может функционировать, только если Петр Алексеевич находится на высшей государственной должности. А это по закону Паркинсона - конец истории Порошенко. Он достиг предела своей компетенции.

И в этом вся проблема Порошенко! Он прекрасно осознает, что после проигрыша у него больше нет шансов остаться в высшей политике Украины, а без этого его империя начнет быстро разваливаться. Когда один сиамский близнец умирает, второй - умирает через несколько часов, потому что они были связаны единой системой кровообращения. Вот поэтому и борется Петр Алексеевич за второй срок как за жизнь!

Жесткий урок для украинцев, но, возможно, полезный.

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Петр Порошенко военное положение президентские выборы в Украине Андрей Головачев
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