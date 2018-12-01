Никого не "поджарят": мир прощает любое зло в обмен на деньги

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

1 декабря 2018, 11:52

Потому что в нем правит реальный интерес, а не идеалы.

Групповое фото лидеров на саммите G20

Почему Саудовской Аравии ничего не будет ни за убийство Хашкаджи, ни за войну в Йемене?

Меня часто спрашивают, а чем же Саудовская Аравия так важна, что за неё заступаются Штаты и никто не решается порывать с ней отношения во имя высшей справедливости?

Ну, например, возьмём саммит G20.

Либеральная общественность свято верит в то, что на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине страны жёстко "поджарят" наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана за убийство и Йемен.

Высшая справедливость и ценности должны победить зло и наказать его за жестокое убийство "журналиста" и за трагическую гибель тысяч йеменцев.

Впрочем, я убеждён, что этого не будет. Ведь стоит просто бегло посмотреть на позиции государств-членов G20 по этим вопросам, и всё становится понятно.

Южная Африка даже не осуждала убийство Джамаля Хашкаджи и вообще мало как комментировала этот инцидент, тем более причастность к нему принца Мухаммеда. В июле этого года президент ЮАР Сирил Рамафоса побывал с визитом в Саудии, где договорился, что Эр-Рияд инвестирует $ 10 млрд. в энергетику страны.

Читайте такжеЧто общего между кровавым убийством в Стамбуле и войной на ДонбассеРоссия не осуждала убийство Хашкаджи, хотя пыталась играть на этом, вбивая клин в отношения Саудовской Аравии и Запада, чтобы самой усилить своё влияние на Эр-Рияд. Однако это не помешало российским олигархам поехать на конференцию "Давос в Пустыне" в Саудовской Аравии, договариваясь об инвестициях. А ещё Саудия - ключевой партнёр РФ в ОПЕК.

Япония опубликовала лишь одно заявление по убийству Хашкаджи, называя его "крайне ужасным". Больше никаких действий не предпринималось. Саудовская Аравия является главным финансистом японского "Softbank" и одним из крупнейших инвесторов в "Vision Fund" - одном из самых больших в мире технологических фондов.

Китай следил за делом об убийстве Хашкаджи, но большую часть времени сохранял молчание. Никакого осуждения с их стороны не было, особенно привязки преступления к принцу Мухаммеду. Между двумя странами подписаны соглашения на миллиарды долларов инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе в рамках инициативы "Один Пояс, Один Путь".

Индонезия является одним из получателей саудовской помощи по разным проектам. 600 тысяч индонезийцев живут и работают в Саудовской Аравии, а в 2017 году страны подписали пакт о долгосрочном военном сотрудничестве. Официальная Джакарта ограничилась лишь одним выражением "обеспокоенности" и всё.

Бразилия также сохраняет неопределённую позицию по убийству и войне в Йемене. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару - близкий союзник Трампа - ничего не говорил об этом деле и о Саудовской Аравии, и я сомневаюсь, что что-то скажет. Бразилия - крупнейший экспортёр мяса на Ближний Восток.

Германия сохраняет наиболее жёсткую позицию в отношении Саудовской Аравии на сегодняшний день. Она установила эмбарго на поставки оружия в Саудию и лоббирует аналогичное действие на уровне ЕС. Однако канцлер Ангела Меркель пропустит первый день саммита из-за аварийной посадки её самолёта в Кёльне.

Индия молчит по поводу убийства Хашкаджи и войны в Йемене в основном из-за того, что рассчитывает получить свой "кусок пирога" в виде $ 500 млрд. инвестиций для индийской экономики, предусмотренных амбициозным планом принца Мухаммеда по модернизации страны.

Читайте такжеПутин может "слить" Асада: торгуется с США и Саудовской АравиейФранция, как и Германия, на словах осудила убийство и войну в Йемене, но дальше этого дело не пошло. Париж до сих пор игнорит любые призывы остановить поставки оружия в Саудовскую Аравию или критиковать принца Мухаммеда. Франция - третий по объёмам поставок партнёр Саудии в секторе ВПК.

Мексика - ещё одна страна, тихо сотрудничающая с Саудовской Аравией и решившая не комментировать убийство Хашкаджи. Избранный президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор ничего не говорил об этом деле. Саудовская Аравия - крупнейший торговый партнёр Мексики, а страна является поставщиком металлических труб в Саудию.

Австралия на словах выражала "обеспокоенность" убийством Хашкаджи, но реальных действий не предпринимала. Более того, она заключила оборонный контракт с Саудовской Аравией, а её компании поехали на "Давос в пустыне", несмотря на критику оппозиции в виде Зелёной партии.

Канада осудила убийство Хашкаджи, а премьер-министр Джастин Трюдо первым в мире заявил, что слушал аудио убийства и даже анонсировал санкции против королевства. Тем не менее, до сих пор Канада не отменила ни свой контракт на поставки оружия, ни импорт нефти.

Великобритания осудила убийство Хашкаджи и даже пыталась продвинуть под шумок резолюцию Совбеза ООН по завершению войны в Йемене. Но после встречи главы британского МИД Джереми Ханта и принца Мухаммеда все вопросы снялись, а Саудия внезапно поддержала проект резолюции Британии после внесения в него корректив. Британия остаётся вторым крупнейшим экспортёром оружия в Эр-Рияд.

Соединённые Штаты до сих пор лихорадит из-за войны в Йемене и убийства Хашкаджи. Трамписты и истеблишмент в Вашингтоне не на шутку сцепились по вопросу будущих отношений с Саудовской Аравией. Однако серьёзных изменений пока что не было. Штаты не вводили никаких ограничений на торговлю с королевством, а Дональд Трамп публично отказался осуждать принца Мухаммеда.

Турция, пожалуй, будет самой жёсткой в этом вопросе, поскольку именно Эрдоган раскрутил убийство Хашкаджи в свою пользу. Официальная Анкара настаивает на причастности к убийству принца Мухаммеда, и может стать инициатором вынесения этого вопроса в повестку саммита. Однако кто знает, что будет после встречи принца Мухаммеда и Эрдогана "на полях" G20?

Южная Корея в основном молчала, да и не хотела особенно лезть в эти дела. А зачем, когда твой главный поставщик нефти - Саудовская Аравия.

Аргентина находится под давлением либеральной общественности, и федеральный судья даже взял на рассмотрение вопрос причастности принца Мухаммеда к преступлениям против человечности. Однако очень сомнительно, что делу дадут ход, тем более за два дня саммита. К тому же, у Аргентины никогда не было проблем с Саудовской Аравией, и вряд ли они будут создавать их на ровном месте.

Италия никак не выражала свою позицию по Хашкаджи или принцу Мухаммеду. Вице-премьер-министр и глава МВД Маттео Сальвини и вовсе открыто выражал своё восхищение наследным принцем и его планами реформ королевства. В июле они встречались и подписали кучу контрактов. Италия - третий в мире экспортёр оружия в Эр-Рияд.

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Россия США Канада Турция Саудовская Аравия Япония Великобритания
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