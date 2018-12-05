Реформа субсидий превратилась в очередной фурункул

В результате проведения "десистемного" реформаторства последних лет, Украина получила "177 реформ", о которых можно поведывать электорату, почти как когда-то Шахерезада рассказывала сказки султану.

Нынешняя власть также применяет этот метод общения с электоратом. В арсенале у чиновников есть и нетленные хиты, прям как затертый диск с "записями восьмидесятых" у людей среднего возраста. К таким нетленкам относится и сага о субсидиях.

Уже который год их обещают и систематизировать, и монетизировать, и много других "вать". Изменения, задуманные как некий рыночно-социальный прорыв в виде "рыночных" цен на газ и таких же "рыночных" тарифов на фоне гиперактивного роста государственных субсидиарных дотаций, на практике превратились в очередной управленческий "нарыв", который, как застарелый фурункул, теперь можно лишь удалить хирургическим путем.

Читайте такжеНовый скачок цен: украинцев предупредили о повышении тарифовКак показывает практика других стран, реформа в виде выравнивания коммунальных тарифов до рыночного уровня предполагает наличие главного условия – макроэкономической стабильности. Крайне важно и адекватное тарифообразование, которое бы обеспечивало баланс между поставщиками услуг (которым всегда мало) и потребителями (которым всегда много). Не помешало бы и наличие хотя бы зачаточной стадии рынка соответствующих услуг, чтобы потребитель выбирал не одного поставщика из одного, а хотя бы их двух-трех. В таком случае рост тарифов повышает инвестиционную привлекательность рынка коммунальных услуг среди инвесторов и системных операторов, а государство на переходной период обеспечивает поддержку малообеспеченных слоев населения с помощью субсидий. Такая модель постепенно оздоравливает не только экономику в целом, но и облегчает бюджетную нагрузку, ведь по мере роста доходов населения количество субсидиантов постепенно сокращается, пока их количество не уменьшается до 10-15% населения.

Но это явно про какую-то другую страну, потому что у нас, изменив тарифообразование, государство не обеспечило ни рынок, ни адекватную модель ценообразования, ни макроэкономическую стабильность. Прежде чем привязывать энергоносители к рыночным ценам, государству стоило бы вначале обеспечить стабильность национальной валюты.

Любая субсидиарная модель должна пройти через три основных этапа. Верификация , когда составляется единый реестр получателей субсидий, где по каждому домохозяйству можно будет проверить наличие активов в виде недвижимости, автомобилей, земельных участков, просмотреть налоговые декларации для оценки финансового состояния, базы данных пограничной службы, которые позволят определить сколько раз "нуждающиеся" вояжировали на шопинг в Милан и т.д. Лишь грамотная верификация позволит перейти ко второму этапу – селекции , когда из реестра будут удалены те домохозяйства, которые вполне могут самостоятельно погашать коммунальные платежи.

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Читайте такжеподдержку роста тарифовРеализация первого и второго этапов, вкупе с определением справедливой цены на газ и справедливых тарифов, должна привести к постепенному сокращению количества субсидиантов. И лишь затем, государство может монетизировать субсидии, для того, чтобы их получатель был заинтересован в экономии энергоресурсов. Как показывает практика других стран, монетизировать субсидии можно лишь при условии, что количество субсидиантов не превышает 15% населения. В случае, когда их 50% и выше, процесс монетизации невозможен ни по техническим причинам, ни по бюджетным.

Как обычно, правительство решило "запрячь телегу" впереди лошади и начать именно с третьего этапа, то есть монетизировать субсидии без адекватного учета субсидиантов и отсутствия контроля за ними. К энергоэффективности это будет иметь такое же отношение как выплата известной тысячи гривен к возврату вкладов Сбербанка СССР.

Читайте такжеРост тарифов, курс доллара, пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 декабряБудущее же правительство неминуемо столкнется с отсутствием денег в казне на выплату субсидий: согласно премьеру, количество домохозяйств, требующих соцпомощи, увеличиться до рекордных 7 млн. Цена на газ для населения уже повышена на 23% и будет расти и далее. Тарифы на отопление и горячую воду также прибавят от 16% и выше. В этих условиях, статья расходов на субсидии в бюджете на следующий год должна вырасти на 10 млрд. грн. минимум. Вместо этого, она сокращена по сравнению с бюджетом текущего года на 16 млр. грн.: с 71 млрд до 55 млрд. грн. Таким образом, даже при действующих ценах образовалась дыра в 25 млрд. грн., которая по мере роста тарифов будет лишь увеличиваться.

С одной стороны, можно заподозрить правительство в том, что "фильтры" для получения субсидий будут ужесточены, но отсутствие полноценного реестра и механизма верификации говорит о том, что любые дополнительные ограничения просто не будут работать, а попытки их внедрить – станут саботироваться на местном уровне. Все равно проверить 7 млн. домохозяйств практически невозможно. Отсюда простой вывод: главная задача – "впихнуть" годовой запас субсидий в первые полгода и закончить "каденцию" где-то летом-осенью следующего года на мажорной ноте в виде выплаты 500 грн "уцелевшему" после зимы и "реформ" электорату. С другими электоральными смыслами у нас пока "не работают".