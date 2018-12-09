Почему Запад не позволит отменить выборы в Украине

Александр Кочетков

аналитик, политолог

9 декабря 2018, 10:16

Запад не даст Порошенко устраивать фокусы. Если президент эту позицию пригнорирует, включатся механизмы убеждения.

Петр Порошенко
У Петра Порошенко может быть хитрый план / GettyImages

Петр Порошенко неоднократно заявлял, что к отмене президентских выборов, то есть, к несменяемости власти в Украине может привести исключительно сухопутная агрессия недоимперии.

И заявляет он это столько уверенно, что невольно закрадывается подозрение, что ему точно известно и место, и день и даже час этой самой агрессии. Причем, обладать ясновидением президенту вовсе не обязательно, достаточно иметь кума Путина в качестве постоянного консультанта.

С этим как бы все понятно. Не совсем понятно, что может поломать подобные планы нашей власти, если она рискнет их реализовать? Хотя с Иловайском, как способом избавиться от неподконтрольных добровольцев, рискнула.

Читайте такжеПорошенко написал для The New York Times статью с призывом "умиротворить" ПутинаЕдинственный вариант, что в происходящее вмешается Запад. Ломать козни Петра Алексеевича Западу, конечно, нерентабельно — цель слишком мизерна. Но поломать планы Владимира Путина — это другое дело.

То есть, Запад, США, в первую очередь, дадут понять, что фокусы с военным положением для отмены выборов не прокатят, а при попытке эту позицию Запада игнорировать, включатся другие механизмы убеждения. А они есть.

Полагаю, эта тема обязательно обсуждается в числе прочих во время недельной поездки Юлии Тимошенко в США. О результатах на публику рассказывать не будут — правила дипломатии, но эти результаты мы несомненно увидим уже скоро.

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Украина Петр Порошенко Юлия Тимошенко
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