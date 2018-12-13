Раз украинская политика - театр, то почему бы не проголосовать за профессионалов?

Владимир Зеленский в роли президента Голобородько в сериале "Слуга народа" / 95 квартал

Еще более спокойно о последних рейтингах от КМИС. Значительная часть аналитиков прогнозировала, что введение военного положения радикально изменит электоральные предпочтения граждан через изменение самого дискурса. Мол, это "отсеет" всех "несерьезных" политиков, ведь речь будет опять не о выборах президента, а о выборах Верховного Главнокомандующего.

Однако реальность оказалась другой. Первые опросы после объявления военного положения показали, что рейтинг того же Зеленского не только не упал, а вырос. При этом, он ушел в отрыв по отношению к рейтингу действующего президента в более чем 3 процента. А это не только предел погрешности, но и "психологический" предел восприятия.

Следовательно, граждане отнеслись не слишком серьезно ко всему, что происходит?

Скорее, не очень серьезные сами лидеры. В частности, президент уже заявил о необходимости изменения законодательства, чтобы предоставить возможность проводить местные выборы во время военного положения. Возникает вопрос: если это военное положение, при котором возможные выборы, то что это за военное положение? Каково его назначение?

До этого у нас годами военного положения не вводили, заменяя его суррогатами. Например, таким суррогатом является закон о военно-гражданских администрациях. Фактически, это имитация военного положения. После его принятия мы жили в суррогате военного положения при мирном состоянии. Теперь у нас военное положение, но без мобилизации и с выборами. То есть, это суррогат мирного положения во время военного.

Понятно, что все эти суррогаты не способствуют серьезному отношению к государственным структурам и их решениям.

В условиях постоянного накопления воспоминаний в государственном управлении и нивелировании всех институтов (у нас уже даже военное положение - нечто несерьезное), нет ничего удивительного, что растет поддержка артистов. Если политика - театр, почему бы не привлекать профессионалов? По крайней мере, так, похоже, думает часть украинцев.