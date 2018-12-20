Заявления Турчинова - доказательство, что власти готовы пойти на все ради своих кресел

Александр Турчинов / Униан

Я полагаю, что в Керченский пролив надо будет отправить яхту Косюка таранить мост согласно плану Турчинова. Сам Турчинов будет эффектно смотреться на капитанском мостике в треуголке. Само собой не помешают блек-джек и шлюхи. Еще можно прихватить с собой пару игровых автоматов и торжественно их утопить под носом супостата. А на весла (солярку наверняка сп*здили) посадить представителей ЛГБТ, что будет символизировать освобождение Украины от скверны и их искреннее стремление переформатироваться в натуралов. На такой перфоманс может даже Трамп повестись.

Однако, если серьезно, то вопиющая безответственность заявлений Турчинова указывает на одно - ребята ради сохранения власти готовы пойти на все. Потому тупо попутали берега и уже не чувствуют грани, когда политика теряет вообще какие-то серьезные основания и превращается в тупой бл*дский цирк.

Читайте такжеУкраина пригрозила уничтожить Крымский мост с помощью новейших ракетОстается надеяться, что после 27 декабря Верховная Рада покончит с этим фарсом и не продлит военное положение. Потому что уже мало у кого остались сомнения, относительно истинных причин этой трагикомедии. Которую судя по всему решили сделать перманентным фоном избирательной кампании.

Остается надеяться, что после 27 декабря Верховная Рада покончит с этим фарсом и не продлит военное положение. Потому что уже мало у кого остались сомнения, относительно истинных причин этой трагикомедии. Которую судя по всему решили сделать перманентным фоном избирательной кампании.

Самое страшное, что такие заявления бьют по нивеляции деструктивных ходов россиян, которые реально их делают в Украине. Например, в рамках той же церковной темы. Потому что подрывают последние остатки доверия к госинститутам, чьи топы делают такие идиотские заявления. А какой уровень этого доверия, я кидал вчера в топике по социологии фонда Илька Кучерива.

Украина обязана присутствовать в своих водах, если считает себя суверенным государством