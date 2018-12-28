Три главных события в жизни Украины-2018

Украина получила независимую от России церковь

Главное, чем запомнился 2018 год - получением автокефалии украинской церковью.

Скажу откровенно: я убежден, что политическое значение для Украины появления поместной независимой церкви гораздо меньшее, чем политический удар, нанесенный этим по России. Все дело в том, что для России православие вместе с царем и народом является неким триединым конструктом, на котором основывалась Российская империя. Теперь же автокефалия Православной церкви Украины не просто понижает политическое влияние и значение Российской православной церкви, но и не оставляет возможностей России консолидироваться, основываясь на теме православной веры и церкви.

Это колоссальный удар по России! Более того, получение Православной церковью Украины автокефалии – намного более мощный удар по России, чем для нас было нападение РФ на Украину в 2014 году. Ведь оккупация Донбасса и Крыма носит временный характер, ситуация скоро изменится, а вот получение автокефалии украинской церковью – это процесс необратимый.

Второе значимое событие уходящего года – это, как ни странно, появление и институционализация парамилитарных образований. Такого еще в Украине не было. Теперь политическая жизнь, выборы, разного рода протесты или поддержка тех или иных политических решений в Украине тесно связаны с мощной активностью многочисленных парамилитарных образований. Отныне они играют большую роль.

А параллельно с этим у нас растет количество случаев нападения на активистов. Такого никогда не было, чтобы критика активистами местной или центральной власти заканчивалась нападениями и убийствами этих активистов, как это было в случае с Екатериной Гандзюк.

Третье важное событие 2018 года – это военное положение, которое было введено на 30 дней в 10 областях Украины. По сути, с начала 2018 года, с ареста Савченко и разоблачения других политиков, украинское общество стали приучать к идее чрезвычайного положения в стране. Создавалось впечатление, что кругом заговоры.

Недавнее военное положение было своего рода тренировкой украинцев к тому, что ВП – неизбежно, а, значит, следующее военное положение будет воспринято украинцами уже более равнодушно.