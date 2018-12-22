Убийство Гандзюк: в Сети рассказали о громком задержании на Херсонщине

22 декабря 2018, 14:30

Елену Кравченко-Скалозуб оппоненты называли координатором вырубки леса в Алешковском районе.

Елена Кравченко-Скалозуб
Елена Кравченко-Скалозуб / @OlenaKS

В Херсонской области в субботу ночью была задержана глава Алешковской районной госадминистрации Елена Кравченко-Скалозуб.

Правоохранители подозревают ее в организации поджога леса на Херсонщине, сообщил в Facebook депутат Днепровского райсовета Александр Власов.

"Стоит отметить, что также проводились обыски на пилораме у главы поссовета села Солонцы Солдатова, на которой обнаружено более 3000 кубов опаленного леса (1 Камаз - 10 кубов). Также был обыск у начальника лесхоза.Пока нам местные царьки через свои ручные СМИ рассказывают про здобутки и херсонское Батуми, в Херсонской ОГА тупо дерибанят область", - написал он.

Как сообщает местное издание Мост, дома у Кравченко-Скалозуб сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в рамках уголовного дела по факту поджога леса, которое, по мнению сотрудников СБУ, связано с убийством херсонской активистки Кати 

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Как уточнила журналистка Марьяна Пьецух в Facebook, Кравченко-Скалозуб ее оппоненты называли координаторами вырубки леса в районе.

"В частности, именно в этом районе в мае сгорело 600 гектаров леса - чтобы потом заняться вырубкой под видом санитарной чистки, но немного перестарались, и сгорело слишком много деревьев. А еще она советник председателя Херсонской ОГА Гордеева, который недавно ее наградил за хорошую работу", - говорится в сообщении.

Ранее в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Однако адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что генеральный прокурор Юрий Луценко, публично озвучив данные о расследовании, навредил следствию.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.

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задержание Херсонская область Екатерина Гандзюк
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