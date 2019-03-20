Уходя - не уходи: почему отставка Назарбаева с поста президента ничего не значит

Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента, но сохранил свое влияние / Reuters

Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке с поста президента Казахстана. Первая реакция на новость вполне естественна — завершается целая эпоха в истории Казахстана, да и всего постсоветского пространства. Ведь Назарбаев — последний из руководителей республиканского уровня, занявших пост еще во времена СССР и возглавивших свою страну после получения независимости. Последние 30 лет Назарбаев был участником всех значимых политических событий на просторах бывшего Союза и последним государственным лидером в регионе, чем авторитет признавали и уважали не только в его стране.

В казахской истории начнется новая глава. Вот только про конец эпохи Назарбаева говорить пока рано. Наоборот, его отставка — попытка эпоху продлить, закрепить существующий сегодня баланс интересов в стране так, чтобы он не разрушился даже после того, как Назарбаева не станет.

Читайте такжеПервый шаг к трону: дочь Назарбаева избрали спикером сената КазахстанаОчевидно, что казахского лидера волнует будущее: и сохранение своего наследия (а таковым он считает сегодняшний Казахстан, "современную, демократичекую Республику", как определил сам Назарбаев в прощальном обращении к народу), и место в истории. Что происходит и с тем, с другим после смерти бессменного лидера Назарбаев уже видел — и в Узбекистане, и в Туркменистане. А ведь на смену Исламу Каримову и Сапармурату Ниязову пришли "ближники" последних, что не помешало новым лидерам заменить культ личности предшественника своим и пересмотреть политический курс вопреки политике предшественников.

Назарбаев уверен, что его достижения на посту президента должны сохраниться в Казахстане и в будущем: относительное экономическое благополучие, более мягкий политический режим чем у центральноазиатских соседей, вес Казахстана в международной политике. Можно спорить, насколько эти достижения хрупки — учитывая неоднородность страны, наличие национальных противоречий, противостояния региональных элит и политические амбиции олигархов. Но субъективное мнение казахского президента тут играет решающую роль. Обратная сторона любой автократии — неизбежность слома многих элементов государственного здания после ухода лидера. И в Казахстан перечеркнуть это правило не удастся. Но Назарбаев намерен сделать все, чтобы сломано было как можно меньше и страна продолжила его курс и после него.

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То, что Назарбаев собирается и дальше оказывать решающее влияние на политический процесс в стране (читай, и дальше руководить Казахстаном) не вызывает сомнений. В 2010 году Назарбаев получил титул "Елбасы", лидера нации — титул не декоративный, по соответствующему закону он дает полную неприкосновенность от любого юридического преследования, право законодательной инициативы, участие в работе Ассамблеи народов Казахстана, Конституционного суда и Совета безопасности. Одной из этих привилегий Назарбаев воспользовался — он оставил за собой пост председателя Совета безопасности страны. В последние два года полномочия Совбеза были усилены, фактически, он получил ряд полномочий, ранее принадлежавших администрации президента. Руководство Совбезом позволит Назарбаеву сохранить контроль над силовиками и решающее влияние на внешнюю политику, в том числе, имея возможность и дальше осуществлять личные контакты с иностранными лидерами от имени страны. Также за Назарбаевым остается контроль над Фондом национального благосостояния, государственным инвестиционным фондом, чьи активы оцениваются в 74 млрд. дол.

Кроме того, Назарбаев остается лидером партии "Нур Отан", крупнейшей политической партии в стране. Ей принадлежат 84 мандата из 98 избираемых в нижнюю палату парламента депутатов и, следовательно, контроль над законодательной веткой власти. Учитывая тот факт, что в последние два года Назарбаев несколько усилил полномочия парламента за счет президентских полномочий, парламентский инструмент в его руках станет еще одним элементом сдержек будущего преемника.

Вопрос о преемнике станет ключевым в казахстанской политике на ближайший год. Выборы президента были запланированы на будущий год, и Назарбаев принял решение не проводить досрочные. До выборов обязанности президента станет выполнять глава Сената Касым-Жомарт Токаев. Он стал министром иностранных дел страны еще в 1994 году, и с тех пор возглавлял и внешнеполитическое ведомство, и правительство, и верхнюю палату парламента. И все-таки эта фигура — временная, "охранительная", задача Токаева состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу госаппарата в переходной период. Проверяя устойчивость государственной машины к смене власти в подобных "тепличных" условиях Назарбаев и примет окончательное решение по кандидатуре будущего президента.

Такой механизм передачи власти сделает перспективы неуправляемых политических процессов низкими. Запланированные на ближайшие дни выступления оппозиции, к которым призвал лидер движения "Демократического выбора Казахстана" олигарх Мухтар Аблязов, не станет потрясением для государственной машины. С уличными протестами власти страны сталкивались не раз, и пока справлялись с ними без особого труда. И хотя ослабление экономики страны в последние годы негативно повлияло на уровень жизни казахстанцев, пока в обществе протестный потенциал остается невысоким.

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Теоретически, осложнить политическую ситуацию в стране может вмешательство из вне. Ключевые партнеры Казахстана — Россия, КНР и США — имеют достаточно рычагов воздействия на ситуацию в стране. Но влияние трех главных партнеров отчасти уравновешивается. А что еще важнее - менять сейчас что-то кардинально в Казахстане не выгодно ни одной из держав. На фоне растущей исламистской угрозы в Центральной Азии страна остается не только островом стабильности, но и активным противником исламистов. В свою очередь, казахское руководство также не станет сейчас делать резкие движения на международной и как-то менять характер своих отношений с ведущими партнерами. Наоборот, Астана постарается договорится с партнерами, чтобы те не поддерживали излишне рьяно разного рода оппозиции и позволили спокойно завершить переход власти в стране.

Так что, в ближайший год никаких перемен во внешней политике ожидать не нужно. Ведь не меняется ни руководство страны, ни его интересы. И вообще, если здоровье не подведет "Елбасы", год, оставшийся до выборов, будет в Казахстане ничуть не менее "назарбаевским", чем 30 предыдущих лет.