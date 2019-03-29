В чем опасность выборов-2019 и чем они отличаются от предыдущих

Выборы-2019 / Корреспондент

Идет последняя предвыборная неделя, и наибольшей интригой является то, кто же выйдет во второй тур президентских выборов. Социология дает очень противоречивые результаты. Но уже сегодня можно констатировать, что:

1. Не будет однотурового президента;

2. Конкуренция настолько высока, что мы не можем уверенно назвать даже тех, кто будет во втором туре.Поэтому не берусь прогнозировать, кто пройдет во второй тур, хотя, считаю что примерно равные шансы у Тимошенко (40% выхода во второй тур), Порошенко (50%) и Зеленского (60%), учитывая их информационные возможности, электоральную поддержку и административный ресурс.

Читайте такжеВыборы-2019: почему так отличаются результаты соцопросовРезультат выборов может критично сильно зависит от поведения неопределившихся, явки и уровня фальсификаций. Количество неопределившихся избирателей в Украине – не менее 50%. Социологи говорят, что треть не определилась, но примерно 40% украинцев отказываются отвечать социологам. В этих 40% доля неопределившихся выше нежели в "среднем по палате". Более того, от 30% до 70% электората конкретного кандидата до сих пор не уверены на 100%, что они за него проголосуют — вот это "пластилиновый электорат" вместе с неопределившимися и составляет не менее половины голосующих. Всё будет решаться на финише, и разница между кандидатами может быть в несколько десятков тысяч или даже в несколько тысяч голосов".

80%-ной явки на выборах не будет. Потому что из 30 миллионов избирателей (без ОРДЛО и Крыма) примерно 10 млн не смогут проголосовать: от 3.2 до 9 млн находятся за границей, также у нас 1.7 тысяч переселенцев, 1 млн человек без регистрации. Условно говоря, минимум 6, максимум 12 миллионов технически не смогут проголосовать. Усредним до 10: 30 минус 10 – получаем 20 млн голосующих. Говорят, что явка будет на уровне примерно 80%, то есть, пятая часть избирателей сразу декларируют, что не собираются идти голосовать. От 20 млн это 4 млн – и получаем цифру в 16 млн. Таким образом, ориентировочно 16-18 млн украинцев проголосуют – это 60-70%".

Очереди на предвыборных участках являются признаком не высокой явки, а неэффективной работы комиссий. Очереди – часто маркер того, что явка будет низкой и наоборот. Очереди в наших условиях может быть политтехнологией по снижению явки среди молодого и семейного электората — эти люди не будут ждать часами в очередях возможности проголосовать.

С ее помощью может сложиться ситуация, в которой власть формируют две ключевые социальные группы: люди преклонного возраста и дополнительно мотивированные люди – те, чьи голоса купили.

Читайте такжеУ Порошенко есть только один сценарий для победы на выборахПри этом вряд ли фальсификаций на этих выборах будет больше, чем всегда, но этот фактор может быть наиболее решающим за всю историю Украины в связи с тем, что конкуренция чрезвычайно мощная, при ней каждая тысяча голосов может быть решающей.

Социология превратилась в социологию массового поражения, подобно оружию массового поражения, - она публикуется с целью электоральной пропаганды в предвыборной борьбе. Политические психологи знают, что примерно 20% избирателей склонны голосовать за победителя. А настоящая социология предварительно хранится в штабах и выгодна для публикации всегда только кандидату-лидеру (лидерам).

Определяющими факторами для выбора кандидата, за которого будут голосовать, являются публичные образы (а не программы), скандалы и контрагитация. Это неделя — это неделя мобилизации кандидатами своих сторонников и выведение их из их домов на предвыборные участки.

Ключевой опасностью предстоящий являются возможные действия кандидата, который не пройдет во второй тур. Есть вопрос того, что будет делать "третий лишний" после непопадания во второй тур: будет ли, условно говоря, Тимошенко или Зеленский организовывать третий майдан и будет ли Порошенко через админресурс ломать ход выборов и ход подсчета голосов.