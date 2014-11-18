Момент истины, или Почему молчит Путин после саммита G20?

Обычно экономический форум G20, а в этом году по подсчетам The Wall Street Journal "двадцатка" одобрила 800 экономических инициатив, на этот раз был со вкусом политическим – об Украине, если не всегда говорили вслух и у микрофона, то много шептали и намекали.

И только то, что думают о президенте РФ Владимире Путине, появилось на первых страницах мировых газет. Десятки фотожаб и анекдотов, тысячи нелестных комментариев и постов – таков итог визита Путина в Австралию.

Еще летом ее премьер Австралии министр Тони Эбботт не исключал отзыва приглашения российского президента на саммит G20, если подтвердится причастность России к крушению лайнера "Малазийских авиалиний" в небе Донбасса 17 июля, во время которого погибли 27 граждан Австралии. Но Путин в Брисбен приехал. Правда, задерживаться не стал.

Бегство из Австралии

"Саммит Большой двадцатки, похоже, превратили во втаптывание Путина в грязь, – написал на своей странице в соцсети бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, а ныне председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко. – И, кажется, "опускание" Путина хорошо срежиссировано".

Украина увидела в событиях в Австралии полную поддержку. То Путина у трапа самолета встречает не сам Эбботт, и даже не министр, а чиновник пониже, то во время групповой фотографии участников саммита российскому президенту находится место лишь с краю, то Владимира Владимировича мировые лидеры оставляют один на один с его мыслями за обеденным столом. Совпадение или все-таки продуманная стратегия? Справедливости ради стоит упомянуть, что к Путину за столом все же присоединилась президент Бразилии Дилма Руссеф, а коалу могли потискать все желающие: Путин, Обама и Меркель.

Но в своих высказываниях мировые лидеры были резки. Что-то попало в СМИ, что-то так и осталось за кадром. Например, премьер Канады Стивен Харпер попросил президента РФ Путина убираться из Украины. "Пожалуй, я пожму вам руку, но прежде хотел сказать вам одну вещь: России надо покинуть (также можно перевести как: "убраться") из Украины", – цитирует Харпера агентство Reuters. Позднее на своей пресс-конференции Харпер заявил канадским СМИ: "Это было необходимо для всех нас, чтобы продолжать оказывать давление на Путина и его режим, и делать это в течение длительного времени… Мы не можем просто двигаться дальше, как будто ничего не случилось, если кто-то захватывает суверенную страну". А вот канцлер Германии Ангела Меркель не призналась, о чем говорили они со старым знакомым более часа. Правда, пресс-служба Кремля потом сообщила: "Владимир Путин подробно разъяснил российский подход к этой ситуации". Но все-таки многие встречи были за закрытыми дверями. Неофициально с Путиным мировые лидеры общаться не хотели, как в свое время в Вильнюсе с Януковичем.

"Путин не мог не знать, что ряд государств "Большой двадцатки" не воспринимают его позицию, – говорит Яременко. – Знал, но поехал. Итак, думал, что справится с "гнилыми западными либералами". Без сомнения, в мире есть определенное одобрение или симпатия к действиям России. Не потому, что она отбирает территории, а потому, что решилась бросить вызов доминированию США".

"Российские сторонники сейчас напоминают болельщиков, которые удрученно разбредаются со стадиона в результате поражения своей команды, хотя остается еще полчаса игрового времени", – продолжает председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел". Речь идет о Бразилии, Индии и Китае.

В Австралии Путину дают понять, что он идет не против Украины – он хочет разрушить мировой уклад. Он фактически шантажирует весь мир войной.

Путин уехал из Австралии раньше срока. На своей пресс-конференции он объяснил, что вынужден покинуть саммит раньше официального закрытия, мол, недосыпает: "Ну а нам отсюда лететь до Владивостока 9 часов и потом от Владивостока до Москвы – еще 9 часов. Еще надо до дома добраться и в понедельник надо на работу выйти. И хотя бы 4-5 часов надо поспать. Я подошел к Тони [Эбботту], сказал ему об этом, он с пониманием отнесся, так что здесь никаких других соображений нет, с некоторыми коллегами попрощался".

Но в понедельник Путин не был активным трудоголиком. По крайней мере, не участвовал в публичных мероприятиях. Только к вечеру 17 ноября на официальном сайте президента появилась информация о нескольких встречах Путина с чиновниками – губернатором Костромской области и уполномоченным по правам человека. Но никаких комментариев на тему поездки в Австралию.

Пауза Путина

Что означает такая пауза Путина? Но на фоне всеобщей радости украинцев, что Путина мировые лидеры в Австралии встретили достаточно прохладно, почему-то мало кто говорит, что молчание президента РФ может обернуться агрессией. По словам российского политолога Станислава Белковского, Путин – человек импульсивный. А это означает, что реакцией на события в Брисбене может быть обострение ситуации на Донбассе. "Путин – человек реактивный и импульсивный. Он не стратег, а тактик, и никогда не знает точно, что будет через месяц или тем более – три. А его решения зачастую продиктованы текущими эмоциями, обидами и радостями в большей мере, чем долгосрочными соображениями. Стратегические обоснования нередко приделываются к таким настроенческим вспышкам задним числом, при помощи идеолого-пропагандистской обслуги", – уверен политолог в своей статье "Сон Путина рождает чудовищ".

"На саммите кроме личной обиды для Путина не было ничего, что может изменить политику России, – говорит уже "Главреду" Богдан Яременко. – РФ не перестала владеть ядерным оружием, у нее не стало меньше солдат на территории Украины, Крым не вернули. Россияне будут продолжать ту политику, что и ранее. Хотя это публичное топтание и унижение Путина украинцам очень понравилось, но оснований для эйфории нет. Приятно осознавать, что есть лидеры государств, которые готовы сказать Путину правду в глаза. Но на уровне реальной политики мало что изменилось. Не надо исключать, что Россия сейчас только усилит давление. Фактически возникла ситуация, что Путину надо идти ва-банк: или он мощно продолжить делать то, что делает и успешно, или он проиграет".

Украинский политолог и директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин в комментарии "Главреду" сказал, что у Путина есть генеральная цель, поставленная теми кланово-корпоративными группами, которые существуют вокруг президента РФ и представителем которых он является.

"Цель очень проста – это восстановление Российской Федерации как империи. Это чувствуется в каждом вздохе этого геополитического организма, – говорит он. – И даже тот факт, что буквально во время австралийского саммита Кирилл Гундяев, патриарх московский, во время своего визита в Сербию (как пишут российские православные СМИ, Гундяев совершил "свой первый зарубежный визит после начала российско-украинского конфликта в Сербию, – Ред.), присутствовал при открытии восьмиметрового памятника Николаю II – последнему царю Российской империи – это вызов всему мировому сообществу. Это означает, что надо понимать, чего хочет Путин и верхушка РФ. Эти люди ориентированы на империю, на покорение соседних территорий. И мы можем говорить, что Путин от своих планов не откажется. А первая территория, которую он может захватить, должна быть Украина. Если он взял Крым и Севастополь, создал искусственные "республики", он уже остановиться не может – он должен захватить всю Украину. И если он исчерпал возможности внутренних "ополченцев" и сепаратистов, то прибегнет к использованию своих сил. Поскольку австралийский саммит закончился для Путина полным провалом, ясно, что он должен перейти к каким-то решительным действиям, чтобы установить диктатуру. Тогда мы вынуждены признать, каким образом он это сделает. Он должен на нас напасть. Я думаю, его исчезновение после саммита будет значить именно это – он сейчас находится в очень сложном психологически-психическом состоянии: подводит итоги, может ли Россия начать агрессию. Я думаю, под угрозой Харьков. Он сейчас проводит искусственные атаки, чтобы понять, могут ли они захватить именно этот город: сколько понадобится времени, какие будут потери… Мирные модели у него исчерпаны. Он понял, что путем переговоров не сможет нас покорить, что путем внутреннего потенциала террористов и сепаратистов не сможет расширить свои территориальные рубежи. Поэтому он должен сделать очень простую вещь – бросить свою регулярную армию. Но, похоже, на это у него пока нет сил. Наступил какой-то момент истины. Но мы должны готовиться".

Иной вопрос: готовы ли мировые лидеры поддержать Украину не на словах?

"После саммита в Австралии, на мой взгляд, произошел эдакий водораздел западного сообщества по принципу государств моря и суши. Государства суши – Германия и Франция заняли нейтральную переговорную позицию по отношению к России, – продолжает Олег Соскин. – Вместе с тем, государства моря – США, Канада, Великобритания, Австралия выбрали жесткую позицию. Важно, что образовалась такая связка: Австралия-США-Япония, которая сможет бить Россию с тихоокеанско-азиатского направления. Я думаю, государства моря все-таки готовы к решительным действиям. И поэтому мы видим некий конформизм – Германия и Франция все еще действуют уговорами. И это для нас небезопасно – важно, чтобы эти государства, особенно Германия, нас не предали в процессе борьбы с РФ".

"Австралия ничего не показала, какой будет поддержка Украины в границах нынешнего конфликта, – считает председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко. – Такие вопросы там просто не рассматривались. Да, есть люди, которые могут сказать Путину "нет". Но это не означает, что нам будут продавать бомбардировщики или посылать к нам своих солдат. Это остается абсолютно украинской ситуацией, которую нам самим надо решать. Я думаю, что обострение ситуации со стороны Путина точно будет. Это может ускорить оказание военной помощи Украине со стран Европы. Но на это рассчитывать не надо. Рассчитывать надо только на себя. А о помощи надо вести переговоры. Противодействие Путину и помощь Украине мировых лидеров – это разные вещи".