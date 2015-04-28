Война против виз, или почему Путин хотел показать преимущества интеграции с Россией

Удастся ли украинской стороне добиться прогресса в вопросе отмены виз до конца 2015 года, или процесс либерализации визового режима вновь будет буксовать на поворотах? Конечно, ответ на этот вопрос можно искать в технических деталях — и уже через несколько недель мы узнаем о европейских претензиях и украинских недоработках из отчета посещавших Киев наблюдателей. Но в вопросе об отмене виз всегда имелся совершенно очевидный политический компонент — и именно он в конечном счете определит решение Евросоюза.

Хорошо помню, как в 2004 году прибывший в Киев для поддержки "своего" кандидата на президентских выборах в Украине Владимир Путин быстро сориентировался в настроениях украинцев и в прямом эфире отказался от ограничений на пребывание граждан нашей страны в России. В результате этого решения украинцы оказались в привилегированном положении по сравнению с самими россиянами. Уже через несколько месяцев Государственной Думе РФ пришлось менять законодательство в части пребывания граждан России вне места своей постоянной регистрации. Так стремление Путина продемонстрировать преимущества интеграции с Россией значительно облегчило жизнь его же соотечественникам. Но в любом случае это был сильный политический ход — куда более удачный, чем аннексия Крыма и война на Донбассе. Потому что в результате решения Путина украинцы сохранили возможность ездить в Россию как к себе домой — и только после начала необъявленной войны между двумя странами смысл путинского решения был утерян.

Если мы в самом деле хотим жить в "большой Европе" — и тут важно даже не вступление в ЕС, тут стоит задуматься о политике соседства как таковой — то у граждан стран, которые находятся на границе Евросоюза, не должно быть проблем с кратковременными поездками. Но пока что мы наблюдаем не стремление открыть двери, а поиск поводов для того, чтобы их не открывать.

Когда-то это была нелегальная миграция — хотя ясно, что люди, которые ориентируются на работу в странах Евросоюза, найдут возможность получить визу. Сегодня говорят о границе, часть которой Украина не контролирует на Донбассе — хотя отсутствие контроля над частью территории не помешало Республике Кипр вступить в ЕС, а Республике Молдова получить безвизовый режим. Я бы назвал ошибочной саму философию европейских чиновников. Если они действительно хотят, чтобы украинцы имели возможность безвизовых поездок — они должны искать не поводы, чтобы нам отказать, а причины, чтобы нам помочь. Потому что чем больше людей получат возможность поехать в Европу, приобщиться к стандартам ЕС, увидеть как живут соседние страны — тем больше вероятность существования стабильной и успешной Украины. Не это ли цель политики соседства?

Нужно просто ясно понять одну вещь: пока украинцу гораздо проще поехать в Россию, чем в Европейский Союз, наша страна будет оставаться ментальной частью постсоветского, а не европейского мира. Свобода передвижения — это фактор, который влияет на будущее намного сильнее, чем любые выражения солидарности и действия властей. Стоит ситуации в российско-украинском конфликте просто стабилизироваться — а визовому вопросу не решиться — и мы даже не заметим, как вернемся на исходные позиции в общественных настроениях.