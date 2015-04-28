Война против виз, или почему Путин хотел показать преимущества интеграции с Россией

Виталий Портников

Публицист, журналист

28 апреля 2015, 14:31

Свобода передвижения — фактор, который влияет на будущее сильнее любых выражений солидарности и действия властей.

Удастся ли украинской стороне добиться прогресса в вопросе отмены виз до конца 2015 года, или процесс либерализации визового режима вновь будет буксовать на поворотах? Конечно, ответ на этот вопрос можно искать в технических деталях — и уже через несколько недель мы узнаем о европейских претензиях и украинских недоработках из отчета посещавших Киев наблюдателей. Но в вопросе об отмене виз всегда имелся совершенно очевидный политический компонент — и именно он в конечном счете определит решение Евросоюза.

Хорошо помню, как в 2004 году прибывший в Киев для поддержки "своего" кандидата на президентских выборах в Украине Владимир Путин быстро сориентировался в настроениях украинцев и в прямом эфире отказался от ограничений на пребывание граждан нашей страны в России. В результате этого решения украинцы оказались в привилегированном положении по сравнению с самими россиянами. Уже через несколько месяцев Государственной Думе РФ пришлось менять законодательство в части пребывания граждан России вне места своей постоянной регистрации. Так стремление Путина продемонстрировать преимущества интеграции с Россией значительно облегчило жизнь его же соотечественникам. Но в любом случае это был сильный политический ход — куда более удачный, чем аннексия Крыма и война на Донбассе. Потому что в результате решения Путина украинцы сохранили возможность ездить в Россию как к себе домой — и только после начала необъявленной войны между двумя странами смысл путинского решения был утерян.

Если мы в самом деле хотим жить в "большой Европе" — и тут важно даже не вступление в ЕС, тут стоит задуматься о политике соседства как таковой — то у граждан стран, которые находятся на границе Евросоюза, не должно быть проблем с кратковременными поездками. Но пока что мы наблюдаем не стремление открыть двери, а поиск поводов для того, чтобы их не открывать.

Когда-то это была нелегальная миграция — хотя ясно, что люди, которые ориентируются на работу в странах Евросоюза, найдут возможность получить визу. Сегодня говорят о границе, часть которой Украина не контролирует на Донбассе — хотя отсутствие контроля над частью территории не помешало Республике Кипр вступить в ЕС, а Республике Молдова получить безвизовый режим. Я бы назвал ошибочной саму философию европейских чиновников. Если они действительно хотят, чтобы украинцы имели возможность безвизовых поездок — они должны искать не поводы, чтобы нам отказать, а причины, чтобы нам помочь. Потому что чем больше людей получат возможность поехать в Европу, приобщиться к стандартам ЕС, увидеть как живут соседние страны — тем больше вероятность существования стабильной и успешной Украины. Не это ли цель политики соседства?

Нужно просто ясно понять одну вещь: пока украинцу гораздо проще поехать в Россию, чем в Европейский Союз, наша страна будет оставаться ментальной частью постсоветского, а не европейского мира. Свобода передвижения — это фактор, который влияет на будущее намного сильнее, чем любые выражения солидарности и действия властей. Стоит ситуации в российско-украинском конфликте просто стабилизироваться — а визовому вопросу не решиться — и мы даже не заметим, как вернемся на исходные позиции в общественных настроениях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Евросоюз Украина Визы Портников Виталий Портников колонка авторская колонка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять