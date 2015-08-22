Нечертовы дюжины футбола, или Свое познается в сравнении

Две дюжины лет независимой Украине, две дюжины лет независимому украинскому футболу. Оглядываясь на пройденный путь, можно увидеть яркие победы и шокирующие неудачи, стремительные взлеты и крутые пике падений. День рождения страны — отличный повод для сравнений, сведения дебета с кредитом, анализа ошибок и осмысления позитивного опыта.

Итак, плюсы.

Первый. Проведение Euro-2012 в нашей стране. Советское время может похвастать Олимпиадой-80. Признаюсь, те старты являются самым ярким моим детским спортивным впечатлением, а билет на киевский матч олимпийского футбольного турнира ГДР — Сирия (номиналом 7 советских рублей, но при этом сотрудникам киевских предприятий предоставлялась 40-процентрная скидка), закончившийся со счетом 5:0 в пользу восточных немцев, храню до сих пор. Но к Олимпиаде-80 Киев имел косвенное отношение. Хотя в городе и чувствовался дух спортивного праздника, количество иностранных гостей, мягко говоря, не впечатляло. Новинкой для нас, советской ребятни, были автоматы с газированной водой с одноразовыми стаканчиками, а также чипсы, или, как тогда говорили, хрустящая картошка. Это был настоящий прорыв в советском сервисе! Во время же Euro-2012 на Крещатике уже функционировала полноценная фан-зона (чего там только не было!), количество иностранных туристов зашкаливало (особенно запомнились задорные и голосистые шведы всех возрастов), кроме того, в отличие от Олимпиады-80, Киев был столицей турнира. Да, Златоверхому не привыкать быть в объективах мировых СМИ, но в тот раз внимание всей планеты было привлечено ко вполне мирному событию.

Второй. Сооружение новых стадионов. Что и говорить, современных арен в нашей стране могло бы быть значительно больше. Но посмотрите: сейчас чисто футбольные стадионы с козырьком, максимальным комфортом для зрителей и газоном отличного качества — не редкость. Практически каждый крупный украинский город обзавелся хорошими стадионами. Конечно, при советской власти о полноценных козырьках над трибунами зрители даже и не мечтали, а от дождей, к примеру, киевские любители футбола прятались под верхним ярусом (с десяток рядов на самом верху нижнего яруса находились хоть под какой-то защитой от природных катаклизмов). Тогда, при СССР, стадионов строили, пожалуй, побольше, однако на свой социалистическо-спартанский манер, без комфорта для зрителей, но с максимальными удобствами для обитателей ВИП-лож. При этом, правда, стоит отметить, что перед Олимпиадой-80 ВСЕ киевские стадионы привели в порядок. Увы, этого не было сделано перед Euro-2012.

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Третий. Григорий Суркис достиг вершин европейской футбольной власти. Конечно, при "развитом социализме" о своем представителе в руководящих органах европейского футбола Украина могла только мечтать. Нынешний высокий взлет украинского футбольного функционера — свидетельство возрастающего европейского авторитета нашего футбола.

Четвертый. Европейские успехи наших клубов. Победа в Кубке УЕФА, выход в финал Лиги Европы и в полуфинал Лиги чемпионов. Негусто? Да ладно вам! В пору стремительной коммерциализации футбола, когда многое в нем делается в угоду сверхбогатым и крайне бедным (ну, может, в какой-то степени определенные дивиденды из нынешней системы отбора в Лигу чемпионов может извлечь нижний средний класс еврофутбола), наши клубные полпреды смогли все-таки найти свое место под палящим европейским солнцем. Полноценная интеграция украинских клубов в Европу состоялась значительно раньше судорожных попыток интегрироваться на евроконтинент всей нашей страны. Примечательно, что перечисленные три евровершины были покорены тремя РАЗНЫМИ нашими командами. При советской власти в нашем активе были три (если у вас какое-то предубеждение к Суперкубку УЕФА, то пусть будет два+один) еврокубка и два полуфинала Кубка чемпионов. Больше достижений? Да, но все они принадлежат одному клубу. Нужно ли говорить, какому?

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Пятый. "Золотой мяч" Андрея Шевченко. В этой номинации советское время выигрывает (два — Блохин и Беланов — против одного). Но, в отличие от прошлых времен, посланцы Украины познали вкус победы в самом престижном клубном соревновании Старого Света (Шевченко, Тимощук, Демченко), правда, защищая цвета зарубежных клубов.

Шестой. Мы в Европе не чужие. Число украинских футболистов, покоряющих европейские стадионы, растет. Клубы из развитых футбольных стран вновь обратили внимание на наших соотечественников. Представители же Неньки служат отличной рекламой Украине. Коммуникабельность, современность, незаурядное чувство юмора, восприимчивость к иностранным языкам в лучшую сторону отличают их от легионеров первой — позднесоветской волны.

Сознательно не называю среди успехов четвертьфинал чемпионата мира, поскольку полагаю, что нашей сборной по силам и более высокие достижения. Собственно, на них и уповаю.

А что же минусы? Их, к сожалению, тоже хватает. Где-то негатив суть пережиток старого времени, где-то — новоприобретенная напасть.

Первый. Договорняки. Конечно, эта проблема появилась не в новое время. Ситуативно "матчи с фиксированными исходами" наблюдались и в оттепельные 1960-е, и в застойные 1970-е, и в многоликие 1980-е. Другое дело, что в эпоху независимости институт договорняков был поставлен на поток, появились кланы "одноклассников". Одни играли между собой честно, иные же даже не силились изображать подобие борьбы. Из-за этого судьба чемпионства во многих украинских чемпионатах была предрешена. Эффективного готового рецепта лечения от договорной болезни у меня нет. Скажу лишь, что чем больше наш футбол интегрируется в Европу, тем меньше вероятность повторения квазиспортивных эксцессов. Порождение нового времени — игра "на контору". Подозрения в адрес некоторых клубов, только недавно получивших прописку в элите (да еще и столичную!), то и дело звучащие в СМИ, подтвердить сложно. Однако, чем больше будет шума по этому поводу, тем меньше тени будет над подобными игрищами!

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Второй. Черный пиар. Раньше ТАК с оппонентами не боролись. Имею в виду, конечно, футбольную сферу, поскольку в политико-идеологической плоскости советская власть клевала назначаемых изгоями инакомыслящих исправно и жестоко. Нет, безусловно, в Белокаменной испытывали ревность к киевским успехам и не выказывали особой радости по поводу динамовских континентальных побед, появлялись и резкие статьи, осуждающие, к примеру отказ Лобановского или Базилевича пожать руки арбитрам или соперникам.

Но… Делалось это пусть и целенаправленно, и исключительно по не своим клубам и тренерам, однако при этом облекалось в едва ли не идеальную литературную форму. Сейчас же в преддверии больших матчей используется черный пиар, больше похожий на предвыборную борьбу (причем в регионе, не обремененном думающим электоратом) и подготовленный при этом имиджмейкером-халтурщиком с провинциальным кругозором. А регулярность этого чернопиарного наступления продумана в соответствии с календарем нашего чемпионата.

Третий. Деньги. Увы, есть у нас и такие футболисты, которые наличие максимального количества денежных знаков почитают за особую доблесть, порой не задумываясь о способах их получения. Выступления в российских клубах, финансируемых адептами путинской политики и поставщиками оружия сепаратистам из ДНР и ЛНР, абсолютно не смущают ни их, ни членов их семей. Можно еще понять игрока, отправляющегося за длинными евро или тенге пусть в не самый сильный, но в растущий чемпионат стабильной, не воюющей страны, однако людей с украинскими паспортами, несущих свет футбольных знаний в города и деревни страны-агрессора, уразуметь весьма непросто.

Четвертый. Уровень чемпионата. Честно говоря, никогда не понимал смысла этого заковыристого выражения "уровень чемпионата". Сам по себе чемпионат ведь сыграть в футбол не сможет. Здесь правильнее, на мой взгляд, вести речь о другом. Мы долго боролись за средний класс в нашем чемпионате, на какое-то время (5–7 лет — до и после домашнего для Украины Euro) он появился, но сейчас, увы, стремительно исчезает. Причины — налицо, лишний раз говорить о них не будем. В высшей лиге СССР существовал мощнейший средний класс, позволявший советскому футболу держаться выше ватерлинии, да и украинская зона 2-й лиги являлась (а вовсе не слыла!) очень представительным турниром с мастеровитыми опытными футболистами.

Пятый. Исчезновение клубов. В бездну безвременья канули уже немало украинских коллективов (при стабильном СССР исчезновение клуба было крайне редким явлением). Перечислять их не буду: это займет уж очень много времени. Некоторые из них возрождаются, как правило, под старой маркой, но с меньшими амбициями, иные живут надеждами, довольствуясь региональными соревнованиями. Потерять место на футбольной карте Украины можно очень быстро, а восстановление в тех же координатах требует гораздо большего времени.

Обычно в эпилоге аналитических статей, посвященных успехам и неудачам Украины за период независимости, делается банальный, но необходимый для таких материалов "вывод", вроде "несмотря ни на что, Украина состоялась". Конечно, мы вправе вести речь и о состоятельности украинского футбола (особенно в сравнении со многими отраслями нашей экономики, да и плюсов-то ведь насчитали больше, чем минусов), но давайте не будем всякий раз повторять тривиальные благоглупости. Не стоит довольствоваться тем, что мы состоялись, а следует намечать себе новые цели и максимально ускорять пути к их достижению. С праздником, Украина!

Алексей Рыжков

Видео: youtube.com