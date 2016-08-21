Ты записался украинцем, или Почему пагубна склонность к обобщениям?

Чем ближе старт футбольной сборной Украины в отборе на российский чемпионат мира-2018, тем интенсивнее ведутся разговоры о натурализации иностранцев (одни называют этот процесс "усилением", другие — "селекционной работой") для главной команды страны.

Есть те, кто призывает признать своими Тайсона, Марлоса, Данилу Силву, Жуниора Мораэса и торжественно вручить им паспорта с тризубами, а также поднести на блюдечке с голубой каемочкой места в национальной сборной нашей страны. Есть патриоты, которые исходят из того, что в сборной должны играть исключительно украинцы. Есть противники натурализации, основывающиеся на исключительно футбольной составляющей, — мол, где, в какой сборной мира проявили себя варяги?

Кто прав? Полагаю, что небольшое рациональное зерно присутствует в собственно футбольной плоскости ("где проявили?.."). Однако и эта точка зрения грешит упрощенчеством. А яростные сторонники или яростные противники натурализации страдают склонностью к обобщениям, столь свойственной советскому человеку (помните "я, как и все мои товарищи…"?). Если натурализовать, то всех, кто того пожелает (ну, и кто, естественно, нужен нашей сборной, иначе игра свеч не стоит), если отказывать в натурализации, то также всем (мол, "нечего чужеземцам надевать сине-желтую футболку, Родина у человека одна"), так что ли? Ну, есть еще те, кто говорят, мол, если человек давно здесь живет, знает слова гимна, жена (подруга) у него украинка, дети бегло лопочут на государственном языке страны, его приютившей, а теща спрашивает "скіки врем'я?" или желает зятю за обедом "смачного", то тогда да, такому смуглому казаку место в национальной команде.

К сторонникам разных точек зрения на натурализацию у меня один вопрос: почему я не слышал ваших бодрых голосов, когда в сборную Украины призывались Дмитрий Тяпушкин, Виктор Леоненко (как-то обмолвившийся уже в наше время, что "американцы поссорили два братских народа"), Юрий Калитвинцев (иронизирующий над своими российскими родственниками, объясняющими ему словами Дмитрия Киселева всю глубину процессов, происходящих у нас, но при этом не брезгующий работой в московском "Динамо" во время, будем называть вещи своими именами, войны между Украиной и Россией, или, если хотите Империей постсоветских комплексов), Александр Алиев (в свое время признававшийся в том, что не знает о таком празднике, как День Независимости Украины), Сергей Серебренников, Сергей Кормильцев, Артем Милевский? Та "внутрисоветская" натурализация у вас вопросов не вызывала? Скажу, что лично общался с противником натурализации, выступающим за призыв в национальную сборную Милевского ("почему Фоменко не взял его на Евро?"). Как по мне, его позиция грешит абсурдностью. Может быть, вы полагаете, что экс-россияне ("мы же один народ", как с разной степенью искренности утверждают некоторые из ассимилянтов) бо́льшие патриоты Украины, чем экс-бразильцы?

Как по мне, каждый случай разный. Патриотизм? У нас иные бразильцы или экс-россияне лучше знают слова национального гимна, чем некоторые уроженцы Донецкой области или столичного региона. Индивидуальный подход — вот, что должно стоять во главе угла, когда мы говорим о проблеме натурализации. В конце концов, принять украинское гражданство никому не возбраняется.

Тема украинской спортивной эмиграции (под какими только флагами ни выступают наши бывшие соотечественники на Олимпиаде в Рио!) очень масштабна и заслуживает отдельного разговора. Другие отрасли человеческой деятельности? Об утечке мозгов мы говорим уже в течение длительного времени, сетуя на то, что в нашей стране сложно себя реализовать по-настоящему талантливому человеку. "Посмотрите, как сократилось население Украины за годы независимости, куда делось 10 миллионов человек?" — вопрошают пессимисты. Действительно, демографическая ситуация у нас тяжелая. Однако искренне считаю, что причиной катастрофического сокращения населения является традиционное пренебрежение украинцев к своему здоровью (ментальное, я бы сказал, тянущееся еще с советских времен) и низкий уровень нашей медицины. Подруга моей сестры, бывшая киевлянка, а ныне врач-эмигрантка, проживающая вот уже четверть столетия близ Нью-Йорка, сказала, посетив постсоветские страны: "В Москве медицина плохая, а в Киеве она попросту отсутствует". Если в Киеве, по ее квалифицированному мнению (а у нее есть частная кардиологическая клиника в США), медицины нет, то что же тогда говорить о наших райцентрах или селах?

Государственная служба статистики подтверждает мою точку зрения: о естественном приросте населения Украина давно забыла, а вот естественная убыль населения — пугающая украинская реальность. В то же время, начиная с 2005 года (или, как называют то время, "с эпохи раннего Ющенко") и поныне, по данным Госстата, в Украине наблюдается миграционный прирост! То есть мы не отказываем иностранцам в получении нашего гражданства, почему же футболисты, тем более, известные, мастеровитые должны составлять исключение? Другое дело, что мне несколько претит элемент торговли: мол, приму гражданство Украины только в том случае, если меня гарантированно будут вызывать в национальную сборную. Уважаемые соискатели паспортного украинства: гражданство — это не предмет торговли! Помните об этом!

Что же касается иных бразильцев, давно играющих за разные украинские клубы, то некоторые из них квалифицируют события на востоке нашей страны как "войну двух крупнейших славянских стран", а то от иных русофилов, обладающих украинскими паспортами, до сих пор слышишь: "Ихтамнет".

Словом, при натурализации должен быть индивидуальный подход. Ну, а если футболист хочет принять украинское гражданство, не торгуясь за место в сборной, то разве он не достоин уважения? Или, по крайней мере, понимания? Меньше огульности, больше понимания!