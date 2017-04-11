Ошибка Путина, или Последнее американское предупреждение

Виталий Портников

Публицист, журналист

11 апреля 2017, 12:00

Хозяин Кремля Путин не поймет, почему он должен воспринимать американские угрозы всерьез.

Завтра государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон прибывает в российскую столицу, чтобы ознакомить своих собеседников с общей позицией стран "большой семерки" по поводу последствий химической атаки на Идлиб. Тема ситуации в Сирии (как, впрочем, и в Украине) активно и всерьез обсуждались главами внешнеполитических ведомств ведущих стран мира. Однако на этот раз эти обсуждения были подкреплены американским ударом по Сирии — а с такого рода доказательствами в Кремле привыкли считаться куда серьезнее, чем с разговорами и экономическими санкциями.

Рекс Тиллерсон, судя по его высказываниям перед приездом в Москву, искренне рассчитывает на понимание своей позиции. Более того, он дает Путину и компании возможность сохранить лицо, отказавшись от поддержки окончательно скомпрометировавшего себя режима Асада. Тиллерсон рассуждает в привычной для себя логике успешного предпринимателя: если Москва обещала Вашингтону проследить за ликвидацией сирийского химического оружия — а это не было сделано, то получается, что Дамаск обманывает не только американцев, но и россиян. Даже в первую очередь россиян, так как своими действиями уничтожает их репутацию. Так почему же не договориться и найти механизм политического урегулирования в Сирии, попутно убрав "мясника" и детоубийцу Асада с шахматной доски?

Но в Кремле такая логика не работает. Там исходят из того, что никто не может обмануть великого и могучего Путина, повелителя миров. А это означает, что никакое химическое оружие в Идлибе не применялось, американцы все придумали. У Путина все хорошо с репутацией, Асад его не обманывал, а вот Трамп придумал химическое оружие и обманул. Все, что нужно сделать Трампу и Тиллерсону — это перестать лгать и обстреливать Сирию. А иначе…

Тиллерсону эта логика не может быть понятна. Раньше он всегда договаривался с россиянами по деньгам, по бизнесу и они могли казаться ему вполне вменяемыми. Но вменяемость в бизнесе и вменяемость в политике — это "две большие разницы". В политике действия Путина и его окружения определяются верой — именно религиозной верой — в собственную правоту. Это заурядные компенсаторные законы, которые известны любому студенту-психологу — если бы эти люди не верили, они сами себя воспринимали бы как заурядных убийц и преступников. А у Путина — уж поверьте — совершенно иная самооценка.

Поэтому за день до приезда госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву ничего не известно о возможности его личной встречи с президентом России, хотя с предшественником Тиллерсона, Джоном Керри, Путин встречался. Тиллерсон считает, что Путин совершил ошибку, поверив Асаду и имеет возможность эту ошибку исправить, отказавшись от поддержки диктатора. Путин считает, что Трамп совершил ошибку, придумав химическое оружие и имеет возможность эту ошибку исправить, признав, что действовал необдуманно. Он ждет Тиллерсона с извинениями, а не с ультиматумом. А Тиллерсон не понимает, за что, собственно, он должен извиняться. Он и так считает свою позицию достаточно великодушной, когда не возлагает на Кремль прямой ответственности за преступление в Идлибе.

Именно поэтому Путин не поймет, почему он должен воспринимать американские угрозы всерьез. Компромисса тут явно не просматривается, а возможность усиления конфронтации очевидна. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Путин США Виталий Портников Сирия Идлиб авторская колонка Томагавки Асад химатака Трамп Тиллерсон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять