Сбитые летчики и хромая утка с президентскими амбициями

То, что нынешняя украинская власть себя полностью дискредитировала, уже понятно всем кроме неё самой – достаточно сопоставить зарплаты и пенсии рядовых украинцев с грабительскими ценами на продукты питания, товары первой необходимости и заоблачными тарифами на услуги ЖКХ. Я уже не говорю о поражениях на внешнеполитических фронтах, в результате чего Украина перессорилась со всеми своими соседями и практически потеряла поддержку Запада в противостоянии с Россией.

В обнищавшей, доведенной до состояния дефолта стране живут, ни в чём себе не отказывая, только представители олигархата, криминала и властных структур. Причём, эти сообщества настолько переплетены, что давно трансформировались в гигантский преступный синдикат, охвативший наподобие спрута все сферы государственного устройства, а разграбление страны и падение уровня жизни населения стало, к сожалению, устойчивым трендом на протяжении всего периода независимости.

Здесь я позволю себе вставить абзац из ранее опубликованного: "Разве этого украинский народ ожидал, голосуя за независимость в 1991 году? Независимость от чего? От здравого смысла, когда Украина усилиями волюнтаристов, пришедших к власти на волне патриотического подъёма, лишилась статуса ядерной державы и осталась без боеспособной армии, став, таким образом, лёгкой добычей для кремлёвских агрессоров? Или от сбалансированной экономики, основанной на повсеместном внедрении передовых технологий в промышленности и сельском хозяйстве?".

Уровень недовольства властью зашкаливает и по результатам соцопросов доходит до 96%. Тем не менее, ныне действующий президент Украины Пётр Порошенко пока ещё сохраняет шансы быть переизбранным на второй срок, имея в рукаве неубиенную козырную карту под названием "админресурс", который, по утверждению политтехнологов и социологов, может достигать 15% от общего числа избирателей.

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Кстати… Кто сказал, что Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года Юлию Тимошенко в честной борьбе? Перевес в 3%, принесший победу "дважды несидевшему и трижды несудимому", как раз и был получен в результате применения донецкой ОПГ (погоняло – Партия Регионов) пресловутого админресурса. Наверное, ещё не все забыли обливание помоями конкурента, подкупы избирателей, голосование на дому, махинации с открепительными талонами, порчу бюллетеней, подделку протоколов на избирательных участках и прочие грязные приёмы. Нет сомнений, что подобным же образом с конкурентами обойдутся на следующих президентских выборах. Как говорил "великий вождь и учитель" – они голосуют, а мы подсчитываем. Так что Юле, по моему глубокому убеждению, не светит и в этот раз.

Вряд ли что-то светит другому претенденту – лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко. Этому "летчику" не хватает хватки, активности, наглости, беспринципности, большого мешка денег, желательно зелёных, и многочисленной команды поддержки. В украинских реалиях без таких непременных "достоинств" никак.

Если не учитывать идущего по результатам последних социологических опросов (Социс, КМИС, Рейтинг и Центр Разумкова) вслед за Порошенко и Тимошенко Святослава Вакарчука, давно заявившего об отсутствии у него каких-либо политических амбиций, то третью строчку претендентов занимает Юрий Бойко. Герой Украины, лидер фракции "Оппозиционный блок" в ВР, бывший заместитель главы "Партии Регионов", бывший глава правления компании "Нафтогаз Украины", министр топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича, вице-премьер-министр в правительстве Николая Азарова, и это далеко не весь перечень его достоинств. Весьма колоритный персонаж, обладающий уникальным политическим чутьём и предвидением. Все наслышаны об афере века под названием "вышки Бойко" – многоходовой комбинации, в результате которой Украина в 2011 году лишилась порядка 400 млн. долларов США. Однако причастность к этой сделке самого Юрия Бойко так и не была доказана. А не пойман – сами знаете…

Что касается лидера "Радикальной партии" (– Девушка, а вы пошли бы замуж за радикала? – Ради чего?!), то этот, по остроумной реплике юмористов из популярного шоу 95-й квартал, "попа датель", исполняющий в Верховной Раде роль "борца за народное счастье", на будущих президентских выборах, как мне кажется, должен стать техническим кандидатом для "отсасывания" электората у кремлёвской зозули.

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Чуйка подсказывает, что та же роль уготована ещё одному "борцу за народное счастье", вертикально взлетевшему на политический Олимп, народному депутату, зашедшему в ВР от "Оппозиционного блока", любителю анекдотов и основателю партии "За життя" (полное название "За життя, против смерти" – шутка). Покоривший невзыскательную телеаудиторию своей тарабарщиной (как сказал мой приятель – с ним хорошо какашки кушать, потому что ничего не достанется), этот рубака-парень не вылезает из зомбоящиков, взахлёб рассказывая о своих достижениях, сходу дает ответы на любые вопросы и уверенно набирает обороты, вплотную приблизившись к первой пятёрке вероятных претендентов на президентский пост. Конечно, он никогда не станет рассказывать о том, что, например, в 2012 году подарил городу Иерусалиму менору из чистого золота весом 37 килограммов, в результате чего стал обладателем израильского гражданства, а в его честь была названа площадь у знаменитой Стены Плача. Тем более, вы никогда не услышите от него откровений о его бурной криминальной молодости и длительных отсидках в местах, как говорится, не столь удалённых. В связи с чем предлагаю римейк анекдота от популярного когда-то армянского радио:

– Скажите. А правда, что бывший президент Украины в молодости три года отсидел в тюрьме за грабежи и бандитизм?

– Правда. Только не бывший, а будущий, и не три года, а десять лет, и не за грабежи и бандитизм, а за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах.

Так что, как не крути, а на манеже - одни и те же. Поэтому, прежде чем отдать свой голос на следующих выборах, хорошенько думайте и сопоставляйте, кто кому Рабинович, дабы повторно не наступить на одни и те же грабли, и не усадить очередного лузера или хапугу на президентский трон. А что еще хуже - вообще не пойти на избирательный участок, тем самым окончательно угробив многострадальное государство под названием Украина. Потому, что рыба, как известно, гниёт с головы.

Олег Коршунов